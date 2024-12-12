Депутаты Тюменской городской Думы обсудили организацию дошкольного образования

Posted 12 декабря, 07:05
Published 12 декабря, 07:05
Modified 12 декабря, 07:07
Updated 12 декабря, 07:07
За последние 5 лет в Тюмени открыли 20 корпусов детских садов. Сеть дошкольных образовательных учреждений в Тюмени включает 63 муниципальных детских сада, воспитанниками которого являются порядка 59 тысяч ребят. Дополнительно услуги по присмотру и уходу за детьми оказывают 25 негосударственных дошкольных организаций, которые посещают 1 623 малыша.
Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Детские сады посещают 4,2 тысячи детей с ОВЗ и 1,3 тысячи детей-инвалидов. В Тюмени на базе образовательных организаций функционируют 42 логопедических пункта для детей с речевыми нарушениями. Их каждый месяц посещают более 1000 детей.
Не остался в стороне вопрос питания детей дошкольного возраста. Организаторами выступают детские сады города, а также АО «Комбинат школьного питания „Центральный“ (дошкольные отделения МАОУ СОШ № 13, 38, 89 города Тюмени). Для этого представлены 10 и 20-дневные цикличные меню. Для воспитанников, у которых есть заболевания, требующие корректировки рациона, представлен отдельный перечень блюд.
Хотелось бы узнать, как осуществляется контроль за качеством питания в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях города Тюмени, — задал вопрос докладчику член постоянной комиссии Сергей Пыхалов.
Ольга Тренина отметила, что контроль за питанием, как в государственных, так и в частных дошкольных учреждениях обеспечивает Роспотребнадзор.
Кроме того, в детских садах уделяют время экологическому и патриотическому воспитанию, развитию инженерного мышления, проводят для всей семьи мероприятия для формирования института осознанного и ответственного родительства.
Люди, которые работают в детских садах, всегда вызывают восхищение, — отметила Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.
Депутат Наталья Проскурякова акцентировала внимание на важности передачи знаний и компетенций молодым сотрудникам дошкольных организаций. Как подчеркнула Ольга Тренина, в Тюмени есть информационно-методический центр, специалисты которого работают с молодыми людьми.
У нас наблюдается рост рождаемости, интенсивно строятся новые микрорайоны. Именно в них ощущается основная нехватка мест в детских садах. Эти вопросы на контроле у Администрации и они отрабатываются непосредственно с теми, кому необходимы эти места. Для решения этой проблемы в городе возводятся новые корпуса дошкольных учреждений. Работа ведется во всех направлениях. Важно предоставлять качественные услуги, поэтому в детских садах появляются новые профориентационные площадки. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Внеучебная деятельность сейчас очень разнообразная, — подвела итоги председатель комиссии Елена Бойко.