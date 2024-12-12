Депутаты Тюменской городской Думы обсудили организацию дошкольного образования

Не остался в стороне вопрос питания детей дошкольного возраста. Организаторами выступают детские сады города, а также АО «Комбинат школьного питания „Центральный“ (дошкольные отделения МАОУ СОШ № 13, 38, 89 города Тюмени). Для этого представлены 10 и 20-дневные цикличные меню. Для воспитанников, у которых есть заболевания, требующие корректировки рациона, представлен отдельный перечень блюд.