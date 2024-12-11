Во вспышках кори в Тюмени обвиняют мигрантов, а уже завтра регион накроет метель

Posted 11 декабря, 12:21
Published 11 декабря, 12:21
Modified 11 декабря, 12:42
Updated 11 декабря, 12:42
В этом году в Тюмени было зафиксировано несколько десятков случаев заражения корью, хотя официально считалось, что эта болезнь была побеждена ещё в 2002 году. Вакцинация проводится уже очень давно, однако она все еще возникает, все дело в том, что инфекцию могут завозить.
Эксперты отмечают, что вирус кори может завозиться мигрантами из стран, где уровень вакцинации еще ниже, чем в России, поскольку и здесь темпы прививок несколько сократились. Также на распространение опасного недуга влияет и отсутствие ревакцинации у взрослых. Не все знают, что иммунитет после прививки сохраняется не на всю жизнь.
Уже завтра регион должна накрыть сильная метель и ветер. Синоптики сообщают, что завтра Тюмень накроет снег, порывистый ветер до 17 метров в секунду, а также ухудшение видимости на дорогах, ровно как и риск возникновения аварийных ситуаций.
Сотрудники МЧС и ГИБДД просят жителей региона и автолюбителей быть максимально осторожными.
В одном из районов города в Тюменской области полностью отключили отопления. Без него осталось несколько десятков домов. Речь идет о Ялуторовске, в котором наблюдаются перебои с теплоснабжением. По данным метеорологов, сейчас в Ялуторовске столбики термометров показывают -6, скорость ветра достигает 9-10 м/с. К концу дня ожидается небольшое повышение температуры воздуха — до -5. Когда вернется тепло в дома — неизвестно, котельная все еще не работает.
В Тюмени определились с датой прощания с погибшим на СВО военкомом из Тюменской области, бывшего моряка, капитана Первого ранга Родиона Хабарова похоронят завтра, церемония отпевания пройдет в городском дворце культуры.
Военком был потомственным моряком, служил на атомной подлодке. Окончил Тихоокеанское высшее военное училище. В 2013 году занял должность старшего офицера отдела подготовки и применения ВМФ военно-морского управления Восточного военного округа. В 2019 году уволился из Вооруженных сил РФ и вернулся в Ялуторовск, где работал начальником районного военкомата.
Стало известно, кто зарабатывает больше всех в Тюменской области. В топ высокооплачиваемых профессий вошли бетонщики и строители. Их зарплата составляет 143-150 тысяч рублей в месяц, в самом худшем случае — 114 тысяч, что все равно на 33% выше, чем в случае прошлого года за этот же временной период.
На третьем месте оказалась профессия стропальщика. Соискателям предлагали в среднем около 97 тысяч рублей в месяц.