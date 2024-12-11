Во вспышках кори в Тюмени обвиняют мигрантов, а уже завтра регион накроет метель

В этом году в Тюмени было зафиксировано несколько десятков случаев заражения корью, хотя официально считалось, что эта болезнь была побеждена ещё в 2002 году. Вакцинация проводится уже очень давно, однако она все еще возникает, все дело в том, что инфекцию могут завозить.