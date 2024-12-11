В Ялуторовске погиб тракторист после того, как его затянуло в пресс-подборщик

Posted 11 декабря, 15:26
Published 11 декабря, 15:26
Modified 11 декабря, 15:28
Updated 11 декабря, 15:28
На агропредприятии в Тюменской области произошла трагедия: погиб тракторист. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.
Инцидент случился 6 ноября, когда работник ООО «Петелино» в Ялуторовском районе занимался тюковкой соломы с помощью пресс-подборщика. Во время работы механизм забился, и тракторист остановил машину, чтобы очистить оборудование.
В этот момент его затянуло в механизм, что привело к летальному исходу из-за производственной травмы.
В ходе расследования было установлено, что работодатель не учёл в карте оценки профессиональных рисков опасность затягивания в движущиеся части машин и механизмов. Теперь работодателю грозит административная ответственность.
Ранее стало известно что областная прокуратура организовала проверку после смерти тюменца под трактором.