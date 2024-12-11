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Posted 11 декабря, 15:26

Published 11 декабря, 15:26

Modified 11 декабря, 15:28

Updated 11 декабря, 15:28

В Ялуторовске погиб тракторист после того, как его затянуло в пресс-подборщик

В Ялуторовске погиб тракторист после того, как его затянуло в пресс-подборщик

11 декабря 2024, 15:26
Фото: 1MI.
Мужчина остановился чтобы поправить механизм, но его неожиданно начало затягивать.

На агропредприятии в Тюменской области произошла трагедия: погиб тракторист. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

Инцидент случился 6 ноября, когда работник ООО «Петелино» в Ялуторовском районе занимался тюковкой соломы с помощью пресс-подборщика. Во время работы механизм забился, и тракторист остановил машину, чтобы очистить оборудование.

В этот момент его затянуло в механизм, что привело к летальному исходу из-за производственной травмы.

В ходе расследования было установлено, что работодатель не учёл в карте оценки профессиональных рисков опасность затягивания в движущиеся части машин и механизмов. Теперь работодателю грозит административная ответственность.

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Ранее стало известно что областная прокуратура организовала проверку после смерти тюменца под трактором.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Техника безопасности#Трактор#Водитель трактора
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