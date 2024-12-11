В Тюменской области обнаружили два очага заражения бешенством

Posted 11 декабря, 15:13
Published 11 декабря, 15:13
Modified 11 декабря, 15:15
Updated 11 декабря, 15:15
В Ялуторовском и Вагайском районах Тюменской области был введен частичный карантин из-за случаев бешенства среди животных. Об этом информирует telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«В двух населенных пунктах Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 11 декабря. В соответствии с постановлениями, с 11 декабря вводятся ограничения: в деревне Сулейменская Вагайского района; на части территории деревни Новый Кавдык Ялуторовского района», — говорится в сообщении Инфоцентра.
В указанных населённых пунктах запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, которые могут привести к перемещению животных, подверженных заболеванию. Вывоз таких животных за пределы деревень также не допускается. Кроме того, на период карантина запрещён отлов животных для последующего перемещения в зоопарки.