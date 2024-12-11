В Тюменской области обнаружили два очага заражения бешенством

В указанных населённых пунктах запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, которые могут привести к перемещению животных, подверженных заболеванию. Вывоз таких животных за пределы деревень также не допускается. Кроме того, на период карантина запрещён отлов животных для последующего перемещения в зоопарки.