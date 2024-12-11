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Posted 11 декабря, 15:13

Published 11 декабря, 15:13

Modified 11 декабря, 15:15

Updated 11 декабря, 15:15

В Тюменской области обнаружили два очага заражения бешенством

В Тюменской области обнаружили два очага заражения бешенством

11 декабря 2024, 15:13
Фото: 1MI.
Бешенство — это острое инфекционное заболевание, которое обычно приводит к летальному исходу.

В Ялуторовском и Вагайском районах Тюменской области был введен частичный карантин из-за случаев бешенства среди животных. Об этом информирует telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В двух населенных пунктах Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 11 декабря. В соответствии с постановлениями, с 11 декабря вводятся ограничения: в деревне Сулейменская Вагайского района; на части территории деревни Новый Кавдык Ялуторовского района», — говорится в сообщении Инфоцентра.

В указанных населённых пунктах запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, которые могут привести к перемещению животных, подверженных заболеванию. Вывоз таких животных за пределы деревень также не допускается. Кроме того, на период карантина запрещён отлов животных для последующего перемещения в зоопарки.

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Ранее эксперт напомнила о важности вакцинации домашних животных.

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#Иван Солдатов#Общество#Животные#Бешенство#Новости тюмени#Домашние животные#Животноводство#Фермер
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