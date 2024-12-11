УСТЭК проверит герметичность тепловых сетей в микрорайоне Лесной

В ходе профилактических испытаний «Уранин А» будут добавлять в сетевую воду, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. Сам краситель разрешен к применению в тепловых сетях и безопасен для человека и окружающей среды. Он широко применяется для определения утечки воды в теплосетях по всей стране, применяется в медицине и промышленности для подкраски лечебных солей, моющих средств и мыла.