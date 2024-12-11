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Posted 11 декабря, 11:07

Published 11 декабря, 11:07

Modified 11 декабря, 11:10

Updated 11 декабря, 11:10

УСТЭК проверит герметичность тепловых сетей в микрорайоне Лесной

УСТЭК проверит герметичность тепловых сетей в микрорайоне Лесной

11 декабря 2024, 11:07
Фото: УСТЭК.
В период с 11 по 25 декабря 2024 года специалисты УСТЭК будут производить проверку закрытой системы теплоснабжения на герметичность с использованием красителя «Уранин А». Испытания затронут мкр. Лесной, теплоснабжение которого осуществляется от котельной №31, расположенной по адресу: д. 1а, стр. 1.

Благодаря характерному желто-зеленому цвету органический краситель, добавленный в теплоноситель, позволит специалистам выявить даже небольшие утечки и своевременно принять меры по устранению дефектов для повышения надежности теплоснабжения.

В ходе профилактических испытаний «Уранин А» будут добавлять в сетевую воду, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. Сам краситель разрешен к применению в тепловых сетях и безопасен для человека и окружающей среды. Он широко применяется для определения утечки воды в теплосетях по всей стране, применяется в медицине и промышленности для подкраски лечебных солей, моющих средств и мыла.

В период проведения испытаний, в случае неисправности оборудования внутридомовых коммуникаций, окрашенная вода может проникать в систему горячего водоснабжения, тогда вода в кране обретет зеленоватый оттенок.

АО «УСТЭК» предупреждает: использовать такую воду в бытовых нуждах нежелательно. Она может окрасить материалы, с которыми соприкасается. Кроме того, не рекомендуется применять сетевую воду для приготовления пищи и кормления животных.

При обнаружении выхода на поверхность земли теплоносителя зеленого цвета или в случае появления зеленой воды из крана, просим незамедлительно обращаться в контакт-центр АО «УСТЭК» по телефону: +7 (3452) 38-62-00.

Фото: УСТЭК

Отметим, АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) образовано в 2017 году. Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в городе Тюмени присвоен приказом Министерства энергетики РФ № 1186 (от 18.12.2017 года). Предприятие специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Тюмени.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#УСТЭК#Безопасность#Водоснабжение
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