Тюменец сломал женщине челюсть за то, что она чуть не оторвала ему причинное место

Posted 11 декабря, 11:26
Published 11 декабря, 11:26
Modified 11 декабря, 12:03
Updated 11 декабря, 12:03
Как рассказал портал URA.RU, мужчина и женщина долгое время состояли в отношениях, когда в какой-то момент на почве алкогольного опьянения между ними возникла ссора. Женщина ушла из дома и уехала к подруге.
После этого на следующий день к ней приехал возлюбленный под предлогом пойти на мировую. Однако женщина, уже изрядно выпившая, была недовольна приезду мужчины и начала его оскорблять. После этого завязался скандал, перешедший в драку. Сначала женщина накинулась на мужчину с кулаками, а затем — получила удар в челюсть.
Причиной стал болевой прием от травмированной — она схватила нокаутировавшего за причинное место, причем с такой силой, что он завизжал и ударил женщину в состоянии аффекта, оставив ее с переломом челюсти.
На суде мужчине приговорили к двум годам свободы условно.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени местный забил друга ножом и пытался сбежать.