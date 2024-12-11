Тюменец сломал женщине челюсть за то, что она чуть не оторвала ему причинное место

После этого на следующий день к ней приехал возлюбленный под предлогом пойти на мировую. Однако женщина, уже изрядно выпившая, была недовольна приезду мужчины и начала его оскорблять. После этого завязался скандал, перешедший в драку. Сначала женщина накинулась на мужчину с кулаками, а затем — получила удар в челюсть.