nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 11:26

Published 11 декабря, 11:26

Modified 11 декабря, 12:03

Updated 11 декабря, 12:03

Тюменец сломал женщине челюсть за то, что она чуть не оторвала ему причинное место

Тюменец сломал женщине челюсть за то, что она чуть не оторвала ему причинное место

11 декабря 2024, 11:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Драка
Курьезный случай любовных разборок произошел в Тюмени. Мужчина нокаутировал свою возлюбленную за то, что она слишком сильно схватила его за половой орган.

Как рассказал портал URA.RU, мужчина и женщина долгое время состояли в отношениях, когда в какой-то момент на почве алкогольного опьянения между ними возникла ссора. Женщина ушла из дома и уехала к подруге.

После этого на следующий день к ней приехал возлюбленный под предлогом пойти на мировую. Однако женщина, уже изрядно выпившая, была недовольна приезду мужчины и начала его оскорблять. После этого завязался скандал, перешедший в драку. Сначала женщина накинулась на мужчину с кулаками, а затем — получила удар в челюсть.

Причиной стал болевой прием от травмированной — она схватила нокаутировавшего за причинное место, причем с такой силой, что он завизжал и ударил женщину в состоянии аффекта, оставив ее с переломом челюсти.

Директора тюменской школы оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку школьниц
Узнать подробнее

На суде мужчине приговорили к двум годам свободы условно.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени местный забил друга ножом и пытался сбежать.

Читайте также:
Преступление федерального масштаба. Тюменец забил друга ножом и пытался сбежатьВ Тюмени вынесли приговор сотрудникам ГАИ, избивавшим автолюбителейНЕ ради детей. Многодетная тоболячка работала наркокурьером за дозы
#Александр Смирнов#Происшествия#Драка#Криминал#Тюменский суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика