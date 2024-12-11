Трансформация образования детей: как онлайн-школы формируют навыки будущего поколения

Важное преимущество онлайн-формата заключается в его гибкости. Ученики могут заниматься в удобное время, не тратя силы на дорогу до школы. Это особенно ценно для детей, которые занимаются спортом или творчеством, а также для семей, часто переезжающих с места на место.