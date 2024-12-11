Специалисты водоканала завершают замену водопроводов-«спутников» в Тюменском районе

Posted 11 декабря, 10:33
Published 11 декабря, 10:33
Modified 11 декабря, 10:35
Updated 11 декабря, 10:35
Всего в Тюменском районе заменено более двух километров таких труб.
Водопроводы, проложенные рядом с теплосетями, так называемые «спутники» по сути лишают людей возможности пользоваться холодной водой. Много лет из кранов в квартирах и домах сельчан бежала теплая, а иногда и горячая воды. Такие сети проложены на малой глубине и при отключении горечей воды трубы с холодной перемерзали. Начав работу в Тюменском районе, мы поставили перед собой задачу заменить все такие трубы, — рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.
На сегодняшний день специалисты тюменского водоканала завершают работы по переключению водопроводных сетей в поселке Боровский Тюменского района. Новые трубы уже проложены в районе улиц Островского, Советской, Ленинградской и Октябрьской. Переключение коммуникаций будет завершено на следующей неделе.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.