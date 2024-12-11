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Posted 11 декабря, 10:33

Published 11 декабря, 10:33

Modified 11 декабря, 10:35

Updated 11 декабря, 10:35

Специалисты водоканала завершают замену водопроводов-«спутников» в Тюменском районе

Специалисты водоканала завершают замену водопроводов-«спутников» в Тюменском районе

11 декабря 2024, 10:33
Фото: «Росводоканал Тюмень».
Трубы-«спутники» теплосетей заменены в поселке Новотарманский, селе Успенка, завершаются работы в поселке Боровский. Новые сети из современных полимерных материалов прокладывают на нормативной глубине и в стороне от других коммуникаций, что значительно повышает качество и надежность водоснабжения.

Всего в Тюменском районе заменено более двух километров таких труб.

Водопроводы, проложенные рядом с теплосетями, так называемые «спутники» по сути лишают людей возможности пользоваться холодной водой. Много лет из кранов в квартирах и домах сельчан бежала теплая, а иногда и горячая воды. Такие сети проложены на малой глубине и при отключении горечей воды трубы с холодной перемерзали. Начав работу в Тюменском районе, мы поставили перед собой задачу заменить все такие трубы, — рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

На сегодняшний день специалисты тюменского водоканала завершают работы по переключению водопроводных сетей в поселке Боровский Тюменского района. Новые трубы уже проложены в районе улиц Островского, Советской, Ленинградской и Октябрьской. Переключение коммуникаций будет завершено на следующей неделе.

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Экология#Аварии#Водоснабжение#Водоканал#Коммунальные услуги#Росводоканал Тюмень
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