РЭО назвал победителей номинации «Экологическая семья» 2024 года

Posted 11 декабря, 07:39
Published 11 декабря, 07:39
Modified 11 декабря, 07:39
Updated 11 декабря, 07:39
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что в связи с тем, что 2024 год объявлен Годом семьи, в рамках «Зеленой премии» было решено учредить новую категорию — «Экосемья». По его словам, каждая поданная заявка вызывала вдохновение и восхищение. Выбор оказался нелегким, но победителем стала семья Надежды Квасовой, которая демонстрирует, что забота о природе начинается с действий каждого отдельного человека. Об этом информирует 56orb.ru.
«Её вклад в сохранение здоровья нашей планеты и приверженность экологическим принципам воодушевляла всех вокруг в Рузе. Пусть теперь о нём узнает вся страна», — сказал Буцаев.
С 2018 года Надежда и Сергей реализуют проект по экопросвещению «Школа раздельного сбора отходов». Этот проект включает в себя бесплатные выездные занятия и мастер-классы по раздельному сбору мусора в интерактивном формате, подходящие для всех возрастных категорий. Кроме того, школа выезжает по запросу граждан и организаций с необходимым оборудованием. Занятия сопровождаются яркой презентацией, раздаточными материалами и демонстрацией разделения отходов.
Каждый год семья Квасовых организует субботники, экоакции и уборки, а также устраивает тематические квесты для детей из дневных лагерей своего города. Кроме того, они занимаются благоустройством воинских захоронений в Рузском городском округе Подмосковья.
Надежда поделилась, что они также активно участвуют в различных экологических конкурсах, форумах и открытых дискуссиях. В их числе международный форум «Экология», фестиваль Eco Friendly Fest и международная выставка «ЭкоГородЭкспо», посвященная экопродукции.
«Регулярно пополняем домашнюю коллекцию книг по экологии, раздельному сбору, экологичному образу жизни. Внедрили в жизнь семьи все популярные экопривычки», — добавила она.
Также семья принимает участие во всероссийской акции по очистке берегов водоемов «Вода России» («Берег добрых дел»), акции по поддержке зимующих птиц «Покормите птиц зимой» и в ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Еще они участвуют в акциях, связанных с посадкой деревьев, таких как «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы», а также в мероприятиях по сбору макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».