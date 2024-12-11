РЭО назвал победителей номинации «Экологическая семья» 2024 года

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что в связи с тем, что 2024 год объявлен Годом семьи, в рамках «Зеленой премии» было решено учредить новую категорию — «Экосемья». По его словам, каждая поданная заявка вызывала вдохновение и восхищение. Выбор оказался нелегким, но победителем стала семья Надежды Квасовой, которая демонстрирует, что забота о природе начинается с действий каждого отдельного человека. Об этом информирует 56orb.ru.