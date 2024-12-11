«Пришлось продать мамины вещи»: откровение тюменца, лечащегося от лудомании

Денег становилось только меньше, а фирмы микрозаймов требовали вернуть долги. Зарплаты на эти цели уже не хватало, она тратилась на то, чтобы закрыть кредитки. А потому мужчина решился продать некоторые вещи из дома. Только своих ценных вещей у него не было, а потому в ход пошли мамины украшения.