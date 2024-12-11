«Пришлось продать мамины вещи»: откровение тюменца, лечащегося от лудомании

Posted 11 декабря, 06:37
Published 11 декабря, 06:37
Modified 11 декабря, 06:39
Updated 11 декабря, 06:39
Тюменцу Виктору Л. (имя изменено), сейчас 28 лет. Однако последние пять лет он провёл в постоянных попытках бороться с долгами и зависимостью от азартных игр. Только полгода назад он осознал, что столкнулся с серьёзными проблемами.
«Мне было 23, когда мы с друзьями решили по „приколу“ зайти в онлайн-казино. Деньги „лишние“ имелись, и мы просто хотели узнать, как это всё работает. Несколько раз мы выиграли, но в результате всё, что закинули, проиграли. Ну, мы посмеялись и забыли об этом. Ну, я так думал», — говорит Виктор.
Однако тюменца не покидала мысль о том, что таким способом можно приумножить свои деньги. Он начал изучать принципы работы сервисов онлайн-казино, чтобы понять, как выигрывать в рулетку. Сначала он вкладывал небольшие суммы, чтобы проверить, работает ли новая система, которую он для себя открыл.
«Иногда что-то работало. Бывало, что с 500 рублей я поднимался до нескольких тысяч. Но при последующих „крутках“ всё сливал. Но меня это только больше мотивировало, ведь я видел, что выиграть можно», — говорит мужчина.
Как отмечает психиатр-нарколог Полина Сотникова, на первых стадиях азартные игры часто сопровождаются мелкими победами. Это вызывает выброс дофамина — гормона удовольствия, который создает иллюзию успешности и подкрепляет желание играть снова.
Уже через полгода Виктор начал тратить на казино бóльшие суммы. Теперь на опасное развлечение уходила почти половина зарплаты.
«Я начинал отказывать себе в других развлечениях, чтобы посидеть дома и залипнуть в „казик“. Со временем меня вообще перестало радовать хоть что-то, кроме выигрышей. Я хотел все больше и больше», — вспоминает тюменец.
Друзья и родные стали замечать, что мужчина стал нервным, агрессивным и закрытым. Сначала ему пытались намекать на то, что его увлечение играми уже выглядит нездоровым. Позже — говорили прямо. Однако попытки помочь вызывали у Виктора только раздражение.
«Я почему-то в игре себя чувствовал счастливым. Казалось, что в жизни мне не так везло, как там. А когда меня реальная жизнь пыталась оторвать от игр, я очень сильно злился», — говорит Виктор.
Как отмечает психиатр Сотина, лудоманы часто страдают от низкой самооценки, стресса и неуверенности в себе. Азартные игры становятся для них способом убежать от реальности и временно ощутить контроль над ситуацией или удовольствие от «удачи».
Позже Виктор уже оформлял микрозаймы на игры в казино. Он искренне верил, что сможет отыграться, вернуть долги и стать богатым.
«Сейчас звучит глупо, но тогда я был в этом уверен. Я уже особо не общался с друзьями, просто закрывался в комнате и играл или смотрел, как играют другие, когда деньги заканчивались», — рассказывает тюменец.
Денег становилось только меньше, а фирмы микрозаймов требовали вернуть долги. Зарплаты на эти цели уже не хватало, она тратилась на то, чтобы закрыть кредитки. А потому мужчина решился продать некоторые вещи из дома. Только своих ценных вещей у него не было, а потому в ход пошли мамины украшения.
«Мне очень стыдно это вспоминать. Я думал, что потом куплю ей все новое. Сначала только украшения сдавал в ломбард, потом старые смартфоны, а потом начал красть карту и деньги снимать оттуда», — признается игрок.
Мать парня заметила, что с ее карты списываются деньги, позже она заметила, что украшения исчезают, и решилась на откровенный разговор с сыном. Однако Виктор отвечал, что у него всё под контролем, что он уже бросил эти игры и всё исправит.
Как говорит психиатр Сотина, игры люди, попадающие в трудное финансовое положение, могут ошибочно считать, что азартные игры — быстрый способ решить проблемы. Это лишь усугубляет ситуацию. Лудоманы попадают в замкнутый круг, и зависимость только усиливается.
Остановить Виктора смогли лишь врачи местной клиники, которых мама мужчины вызвала на дом.
«Мать рыдает, врач пытается мне объяснить, что я в полной „ж“, а у меня долго на полмиллиона. В тот момент я будто проснулся. И был в ужасе от ситуации, в которой я оказался. Это было стыдно, больно, обидно и я так подвел свою мать», — с сожалением говорит тюменец.
Так Виктор начала проходить лечение под контролем специалистов. Сейчас он уже полгода не играет в онлайн-казино и постепенно отдает накопленные долги. В будущем он планирует купить матери все, что продал из ее вещей.
«Это сложно, если честно. Каждый день думаешь, может зайти и разок сыграть. Но нужно себя осекать. Мне сказали, что мне всю жизнь теперь придется бороться с этим соблазном. Но я буду бороться. И всем хочу посоветовать, никогда не пробовать эти сайты и не оставлять там ни копейки. А дял тех, кто рекламирует все это есть отдельный котел в аду», — считает Виктор.
Как отмечает психиатр Сотина, первый шаг борьбы с лудоманией — осознание зависимости. Игрок должен признать, что ему нужна помощь, и прекратить отрицать последствия.
«Эффективными методами считаются когнитивно-поведенческая терапия и групповая терапия. Они помогают выявить корни проблемы и научиться контролировать импульсы», — говорит специалист.
Полный контроль над бюджетом и передача управления средствами доверенному человеку также поможет избежать необдуманных трат зависимого.
Врач указывает, что лудомания — это серьезная зависимость, которую нельзя игнорировать. Своевременное обращение к специалистам поможет вернуть контроль над жизнью и восстановить психическое здоровье. Реклама, легкий доступ к игровым платформам и влияние друзей или знакомых могут подталкивать людей к лудомании.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что под эгидой букмекерской компании группа жителей Тюмени создала тайные игорные заведения, где можно было играть в онлайн-рулетку. В городе было открыто семь таких точек, которые принесли организаторам доход более чем в два миллиона рублей. Теперь участникам этой деятельности грозит до шести лет тюремного заключения.