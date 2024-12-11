Новогодние развлечения для всей семьи. ТОП настольных игр для тюменцев

Posted 11 декабря, 12:45
Published 11 декабря, 12:45
Modified 11 декабря, 12:47
Updated 11 декабря, 12:47
Запутанная настольная игра, которая понравится любителям детективов. Участники квеста должны путешествовать по разным локациям, изучать улики и общаться с другими игроками. Ход игры контролирует мобильное приложения-компаньон.
Время, которые дается игрокам на расследование, ограничено. Чем точнее будут ответы в финале, тем больше очков заработают участники.
Отметим, что время на перемещение по локациям расходуется согласно таймеру в приложении. Играть можно в компании, вдвоем или одному.
Карточная игра под названием «Уно» развивает мышление, логику, реакцию и мелкую моторику рук. Она подойдет для всей семьи. Правила невероятно просты: нужно быстрее других участников избавиться от карт, выкладывая на базу карту того же цвета или достоинства, что и предыдущая, а также успеть произнести «Уно», когда на руках остается последняя карта. Выигрывает тот, кто первым избавится от всех карт.
В игре используются не только цветные карты с цифрами, но и специальные, например, смена направления или цвета. Это захватывающее интеллектуальное путешествие.
Это игра на воображение, фантазию и внимательность. Каждый игрок выбирает фишку, а также получает набор из шести карточек с разными иллюстрациями.
Ведущий должен выбрать одну из карточек и назвать ассоциацию (это может быть слово, цитата или звук). Участники выбирают из своей колоды карту, которая больше остальных подходит под эту ассоциацию. Карты перемешивают и выкладывают изображением вверх. Затем игроки угадывают, где карта ведущего и, в зависимости от ответов, игроки двигают фишку по полю на разное количество клеток. Тогда ведущие меняются.
Добавим, что тематика «Имаджинариума» может быть разной.
Интереснейшая игра для всей семьи на развитие стратегии и смекалки. В нее можно играть и одному, и большой компанией.
Участники отправляются в поход на северные окраины королевства. В качестве картографов они должны составить карту новых владений. Королева же каждые три месяца издает указ, определяющий, какие земли она считает наиболее ценными в этом сезоне.
Игроки должны угадать ее вкус, тем самым, повышая свою репутацию. Также при составлении новых карт необходимо помнить о множестве сложных испытаний. Цель игры — внести как можно больше ценных земель.