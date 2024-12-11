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Posted 11 декабря, 12:45

Published 11 декабря, 12:45

Modified 11 декабря, 12:47

Updated 11 декабря, 12:47

Новогодние развлечения для всей семьи. ТОП настольных игр для тюменцев

Новогодние развлечения для всей семьи. ТОП настольных игр для тюменцев

11 декабря 2024, 12:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Настольные игры — отличный вариант времяпрепровождения для всей семьи в новогодние каникулы. «Наш город» подготовил для вас ТОП самых интересных настольных игр.

Место преступления

Запутанная настольная игра, которая понравится любителям детективов. Участники квеста должны путешествовать по разным локациям, изучать улики и общаться с другими игроками. Ход игры контролирует мобильное приложения-компаньон.

Время, которые дается игрокам на расследование, ограничено. Чем точнее будут ответы в финале, тем больше очков заработают участники.

Отметим, что время на перемещение по локациям расходуется согласно таймеру в приложении. Играть можно в компании, вдвоем или одному.

Уно

Карточная игра под названием «Уно» развивает мышление, логику, реакцию и мелкую моторику рук. Она подойдет для всей семьи. Правила невероятно просты: нужно быстрее других участников избавиться от карт, выкладывая на базу карту того же цвета или достоинства, что и предыдущая, а также успеть произнести «Уно», когда на руках остается последняя карта. Выигрывает тот, кто первым избавится от всех карт.

В игре используются не только цветные карты с цифрами, но и специальные, например, смена направления или цвета. Это захватывающее интеллектуальное путешествие.

Фото: 1MI

Имаджинариум

Это игра на воображение, фантазию и внимательность. Каждый игрок выбирает фишку, а также получает набор из шести карточек с разными иллюстрациями.

Ведущий должен выбрать одну из карточек и назвать ассоциацию (это может быть слово, цитата или звук). Участники выбирают из своей колоды карту, которая больше остальных подходит под эту ассоциацию. Карты перемешивают и выкладывают изображением вверх. Затем игроки угадывают, где карта ведущего и, в зависимости от ответов, игроки двигают фишку по полю на разное количество клеток. Тогда ведущие меняются.

Добавим, что тематика «Имаджинариума» может быть разной.

Картографы

Интереснейшая игра для всей семьи на развитие стратегии и смекалки. В нее можно играть и одному, и большой компанией.

Участники отправляются в поход на северные окраины королевства. В качестве картографов они должны составить карту новых владений. Королева же каждые три месяца издает указ, определяющий, какие земли она считает наиболее ценными в этом сезоне.

Игроки должны угадать ее вкус, тем самым, повышая свою репутацию. Также при составлении новых карт необходимо помнить о множестве сложных испытаний. Цель игры — внести как можно больше ценных земель.

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