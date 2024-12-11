Новогодние развлечения для всей семьи. ТОП настольных игр для тюменцев

Ведущий должен выбрать одну из карточек и назвать ассоциацию (это может быть слово, цитата или звук). Участники выбирают из своей колоды карту, которая больше остальных подходит под эту ассоциацию. Карты перемешивают и выкладывают изображением вверх. Затем игроки угадывают, где карта ведущего и, в зависимости от ответов, игроки двигают фишку по полю на разное количество клеток. Тогда ведущие меняются.