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Posted 11 декабря, 11:43

Published 11 декабря, 11:43

Modified 11 декабря, 11:45

Updated 11 декабря, 11:45

Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Тюменской области

Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Тюменской области

11 декабря 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», профессия бетонщика оказалась самой высокооплачиваемой рабочей специальностью по итогам уходящего года в Тюмени.

Согласно данным сервиса, за период с января по ноябрь текущего года самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для бетонщиков — за год они выросли на 56% и достигли 142 086 рублей в месяц за полный рабочий день.

На втором месте расположилась вакансия строителя. За период с января по ноябрь этого года средняя предлагаемая заработная плата для новых сотрудников на этой позиции составила 114 373 рубля в месяц, что на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На третьем месте оказалась профессия стропальщика. Соискателям предлагали в среднем около 97 818 рублей в месяц при полной занятости, что на 18% больше, чем годом ранее.

—  В неполном 2024 году при сравнении с прошлым годом средние зарплатные предложения в строительстве выросли на 37% и достигли 124 978 рублей в месяц, что делает эту сферу одной из самых высокооплачиваемых в России, — прокомментировал директор по развитию Роман Губанов.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий декабря. В перечень вошли слесари по ремонту грузовиков, водители самосвалов, сварщики и курьеры.

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