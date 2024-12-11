Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Тюменской области

На втором месте расположилась вакансия строителя. За период с января по ноябрь этого года средняя предлагаемая заработная плата для новых сотрудников на этой позиции составила 114 373 рубля в месяц, что на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.