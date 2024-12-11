На заседании комиссии депутаты обсудили подготовку к Новому году и Рождеству

Posted 11 декабря, 08:51
Published 11 декабря, 08:51
Modified 11 декабря, 11:05
Updated 11 декабря, 11:05
С докладом выступила директор департамента культуры Администрации города Тюмени Ирина Алексеева, представив подробный план праздничных мероприятий, которые ежегодно утверждаются организационным комитетом.
К Новому году в Тюмени ведется праздничное благоустройство общественных пространств: установка и украшение 109 елок; заливка 49 горок, 49 хоккейных кортов и 8 ледовых площадок; оформление улиц, площадей, набережной и ключевых городских объектов с помощью световых экспозиций, растяжек, баннеров и других декоративных элементов. Создан интерактивный сайт фабрикаволшебства.рф, на котором размещена афиша всех новогодних мероприятий в городе.
Центральным событием станет торжественная церемония открытия главной ёлки Тюмени 26 декабря на площади 400-летия Тюмени. Программа мероприятия включает выступления творческих коллективов города, интерактивные зоны для всей семьи и поздравления от почетных гостей.
На городских площадках будут организованы новогодние ярмарки, интерактивные зоны с играми и мастер-классами, конкурсы и спектакли. Например, в сквере Комсомольский пройдет театрализованная программа «Приглашаем в сказку», а в сквере Депутатов состоится праздничный концерт и интерактивные игры.
Докладчик подчеркнула, что для детей в этом году будут организовано большое количество мероприятий. Так, например, в период с 23 по 25 декабря в Тюменском государственном цирке пройдет праздничная программа «Снежная королева» для детей из семей участников специальной военной операции. Для одаренных школьников организована специальная новогодняя программа в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири».
Также на заседании обсудили организацию таких уникальных инициатив, как «ДедМоробус» и «Поющий автобус». Эти тематические маршруты подарят праздничное настроение жителям и гостям Тюмени.
Члены комиссии выразили благодарность департаменту культуры и другим ведомствам за масштабную подготовку и подчеркнули, что мероприятия направлены на то, чтобы каждый тюменец нашел что-то по душе.
Депутат Тюменской городской Думы Юрий Коновалов отметил, что в этом году в городе проводится действительно большое количество мероприятий. Вместе с тем он обратил внимание на необходимость небольших обновлений в некоторых уголках областной столицы. В частности, возле библиотеки на Червишевском тракте, по его мнению, следует освежить оформление и украшения новогодней елки, которые на протяжении последних лет остаются неизменными.
Администрация города действительно постаралась сделать праздники доступными для каждого. Особое внимание уделено поддержке семей участников специальной военной операции. Новогодние мероприятия для детей, в том числе малышей, наполнят их дни радостью и верой в сказку. Мы все сейчас объединены общей заботой о нашей будущей победе и поддержкой тех, кто нуждается в особом внимании. Однако при этом важно сохранить радость праздника, чтобы она стала символом надежды и единства. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть он принесет здоровье, счастье и успех каждому жителю Тюмени, — подытожил Степан Михайлович.