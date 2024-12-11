На заседании комиссии депутаты обсудили подготовку к Новому году и Рождеству

Депутат Тюменской городской Думы Юрий Коновалов отметил, что в этом году в городе проводится действительно большое количество мероприятий. Вместе с тем он обратил внимание на необходимость небольших обновлений в некоторых уголках областной столицы. В частности, возле библиотеки на Червишевском тракте, по его мнению, следует освежить оформление и украшения новогодней елки, которые на протяжении последних лет остаются неизменными.