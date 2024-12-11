Мандарины без сюрпризов: как найти самые вкусные и спелые плоды в Тюмени

Posted 11 декабря, 05:22
Published 11 декабря, 05:22
Modified 11 декабря, 05:24
Updated 11 декабря, 05:24
Мандарины — один из главных символов зимы и праздников. Сочные, сладкие и ароматные плоды создают настроение и являются неотъемлемой частью новогоднего стола. Однако, часто тюменцам попадаются кислые, сухие или безвкусные экземпляры.
«Некоторые сорта изначально имеют кислый или нейтральный вкус. Например, мандарины из Турции и Китая нередко оказываются более кислыми, чем сладкие сорта из Абхазии, Испании или Марокко. Влияет на вкус зрелость плода, условия выращивания и хранение», — объясняет Тузова.
Специалист объясняет, что прежде всего нужно разобраться в различиях между мандаринами от разных производителей и понимать, чего ожидать от каждого из них.
В Тюмень обычно привозят турецкие, абхазские, марокканские, испанские и китайские мандарины. Считается, что они отличаются друг от друга по внешнему виду и вкусу.
Абхазские мандарины — небольшие, с тонкой кожурой, иногда с зелёными пятнами. Они невероятно сладкие и ароматные, но могут содержать косточки и трудно очищаются.
Марокканские мандарины — яркие и оранжевые, с лёгкой кожурой, которая легко отделяется от плода. Сладкие, практически без косточек. Это один из главных фаворитов тюменцев.
Турецкие мандарины — плоды среднего размера, кожица тонкая и плотно прилегает. Они более кислые по вкусу, чем абхазские или марокканские. На такие часто жалуются из-за их вкуса.
Испанские мандарины (клементины) — отличаются крупным размером, гладкой кожурой и невероятной сладостью. Практически всегда без косточек.
Китайские мандарины — могут быть менее сочными, но их отличает плотная мякоть и небольшой размер. Но также в Китае производят беби-мандарины, они очень сладкие и легко чистятся.
«Если вы не любите мандарины с косточками, выбирайте клементины и марокканские мандарины. Они практически всегда без косточек. Абхазские и турецкие сорта чаще всего содержат косточки, но при этом радуют более выраженным вкусом», — указывает Тузова.
Как говорит Тузова, даже хваленые марокканские мандарины могут оказаться кислыми или вовсе безвкусными. Чтобы не обнаружить под кожурой такое разочарование, важно обратить внимание на внешний вид плода, он должен быть:
Яркого оранжевого цвета. Плоды с насыщенным оттенком чаще всего сладкие и спелые. Однако некоторые сорта, например, абхазские, могут быть слегка зеленоватыми, и это не признак незрелости.
С гладкой и упругой кожурой. Мягкие, сморщенные или подгнившие плоды лучше сразу отложить в сторону. Кожура не должна проваливаться под пальцами.
Не слишком тяжелыми и не слишком лёгкими. Тяжёлый плод указывает на большое количество сока, а слишком лёгкий может быть пересохшим.
Важно обратить внимание и на аромат. Спелые и сладкие плоды издают яркий, характерный цитрусовый запах. Если плод практически не пахнет или, наоборот, отдаёт неприятным запахом, велика вероятность, что он будет невкусным.
Учитывайте, если на ощупь кожура слишком легко отходит от мякоти и мандарин «пустоватый», значит, он скорее всего перезрел или пересох.Если кожура слишком плотная, возможно, плод ещё не дозрел или его хранили в неправильных условиях.
«Плод мандарины должен быть твердым, но не каменным конечно, и упругим. От него должен исходить естественный аромат, а кожура должна быть яркой, но не излишне. Чересчур блестящая и яркая кожура может быть признаком обработки воском или другими веществами. Лучше выбирать плоды с натуральной матовой поверхностью», — предупреждает Тузова.
Иногда недобросовестные поставщики обрабатывают мандарины химикатами для улучшения их внешнего вида. Чтобы убрать остатки химикатов, перед употреблением плоды можно замочить в тёплой воде на несколько минут и тщательно промыть щёткой.
Тюменцы часто хвалят мандарины из фруктово-овощных ларьков. К тому же там они чаще оказываются свежими, так как не проходят длительные процедуры в супермаркетах.
В магазинах и супермаркетах тоже можно выбрать мандарины по сорту и упаковке, но стоит внимательно следить за состоянием плодов. Часто они слишком долго хранятся в холодильниках и дома вас может ждать разочарование.
А чтобы мандарины долго оставались свежими и вкусными:
Храните их в прохладном месте при температуре +5°C — +8°C.
Не кладите мандарины в полиэтиленовые пакеты — лучше использовать бумагу или корзины.
Разложите плоды в один слой, чтобы предотвратить их повреждение и гниение.
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