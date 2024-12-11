Мандарины без сюрпризов: как найти самые вкусные и спелые плоды в Тюмени

Абхазские мандарины — небольшие, с тонкой кожурой, иногда с зелёными пятнами. Они невероятно сладкие и ароматные, но могут содержать косточки и трудно очищаются.

Марокканские мандарины — яркие и оранжевые, с лёгкой кожурой, которая легко отделяется от плода. Сладкие, практически без косточек. Это один из главных фаворитов тюменцев.

Турецкие мандарины — плоды среднего размера, кожица тонкая и плотно прилегает. Они более кислые по вкусу, чем абхазские или марокканские. На такие часто жалуются из-за их вкуса.

Испанские мандарины (клементины) — отличаются крупным размером, гладкой кожурой и невероятной сладостью. Практически всегда без косточек.