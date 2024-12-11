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Posted 11 декабря, 14:55

Published 11 декабря, 14:55

Modified 11 декабря, 14:57

Updated 11 декабря, 14:57

Индексация пенсий в 2025 году. Пенсионеры узнали кому и сколько заплатит государство

Индексация пенсий в 2025 году. Пенсионеры узнали кому и сколько заплатит государство

11 декабря 2024, 14:55
Фото: 1MI.
С 1 апреля 2025 года социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75%. В среднем размер выплаты составит 15,4 тысячи рублей. В нашем материале мы расскажем о том, кому положена социальная пенсия и каковы размеры выплат положены россиянам в 2025 году.

Что известно о повышении пенсии?

Индексация страховых пенсионных выплат и пособий по инвалидности осуществляется ежегодно 1 апреля. 30 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

По новому закону, в 2025 году социальные пенсии будут увеличены на 14,75%. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 825 миллиардов рублей.

В 2026 году планируется индексация на уровне 4,5%, а в 2027 году — 4%. На эти цели в бюджете предусмотрено 895 миллиардов рублей в 2026 году и 950 миллиардов рублей в 2027 году.

После индексации, которая пройдет 1 апреля 2025 года, размер социальной пенсии составит 15 456 рублей.

В первую очередь, в начале года, будет проиндексирована страховая пенсия по старости. С 1 января 2025 года она увеличится на 7,3% и в среднем достигнет 24 тысяч рублей.

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Как и кто может получить социальную пенсию?

Социальная пенсия представляет собой форму поддержки для граждан, которые не могут работать или имеют ограниченные возможности для трудовой деятельности, и проживают на постоянной основе в России. Она назначается как по возрасту, так и в случае инвалидности, включая детей-инвалидов и лиц с инвалидностью, у которых отсутствует страховой стаж на момент подачи заявления на пенсию.

Выплата также предоставляется людям, которые потеряли одного или обоих кормильцев: детям до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются на очной форме.

Кроме того, социальная пенсия полагается супруге и родителям военнослужащего, погибшего во время службы. Для получения этой выплаты в Социальный фонд России необходимо представить документы, подтверждающие право на нее. Это могут быть свидетельство о браке, паспорт и заключение медико-социальной экспертизы от федерального учреждения.

Финансирование этих выплат осуществляется из государственного бюджета. Иностранные граждане с российским видом на жительство также имеют право на социальную пенсию, при условии, что они прожили в России не менее 15 лет и достигли необходимого возраста.

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Основное различие между социальной и страховой пенсиями заключается в источниках формирования фонда выплат. Социальная пенсия финансируется из государственного бюджета, тогда как страховая — за счет пенсионных взносов граждан. При этом социальная пенсия не может быть ниже регионального прожиточного минимума.

Социальная пенсия назначается с начала месяца, в котором человек подал заявление, и является бессрочной. Условия ее назначения регулируются Федеральным законом от 15.12.2001 № 166.

Эта пенсия предназначена для пожилых граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не собрали необходимое количество баллов трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Выплата назначается на пять лет позже, чем страховая пенсия, на общих основаниях. В 2024 году возраст выхода на социальную пенсию для женщин составляет 63 года, а для мужчин — 68 лет. К 2026 году планируется повышение возрастного порога до 64 и 69 лет соответственно, а к 2028 году он составит 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.

Представители малочисленных народов, проживающих в регионах Крайнего Севера, могут получать социальную пенсию раньше: женщины — с 50 лет, мужчины — с 55 лет.

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Индексация пенсий в Тюменской области для работающих и неработающих пенсионеров

В Тюменской области Социальный фонд возобновит индексацию выплат для пенсионеров, которые продолжают работать, в соответствии с изменениями в федеральном законе о страховых пенсиях, вступающими в силу в следующем году. С 2025 года пенсии работающих пенсионеров в Тюменской области будут повышаться так же, как и у тех, кто не работает. В настоящее время индексация происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий период.

С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не подлежали индексации. Все повышения фиксируются на лицевых счетах пенсионеров, и после увольнения они получают выплаты с учетом индексаций, накопленных за время работы.

Согласно новым изменениям, все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от того, работают пенсионеры или нет. Особенностью нового механизма является то, что индексация будет применяться не к текущей выплате, а к более высокой сумме, которая учитывает все пропущенные индексации. Это позволит обеспечить значительное увеличение выплат.

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Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. Если пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тыс. рублей, то с учетом пропущенных индексаций за последние три года её размер вырастает до 23,4 тыс. рублей. Эта сумма будет зафиксирована на лицевом счете пенсионера и станет основой для расчета индексации. При этом прибавка будет начисляться к текущей пенсии в размере 17,4 тыс. рублей. После увольнения пенсионера его пенсия будет дополнительно увеличена с учетом всех пропущенных индексаций.

Стоит отметить, что данная индексация затронет около 54 тысяч работающих пенсионеров в Тюменской области.

Возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров в следующем году пройдет автоматически. Гражданам не потребуется предпринимать никаких действий или обращаться куда-либо. Социальный фонд сам проведет все необходимые плановые индексации выплат.

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Ранее мы писали о том, стоит ли надеяться пенсионерам на начисление «13-й пенсии» в 2024 году.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Пенсионеры#Пенсионный фонд#Индексация пенсии
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