Индексация пенсий в 2025 году. Пенсионеры узнали кому и сколько заплатит государство

Эта пенсия предназначена для пожилых граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не собрали необходимое количество баллов трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Выплата назначается на пять лет позже, чем страховая пенсия, на общих основаниях. В 2024 году возраст выхода на социальную пенсию для женщин составляет 63 года, а для мужчин — 68 лет. К 2026 году планируется повышение возрастного порога до 64 и 69 лет соответственно, а к 2028 году он составит 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.