COVID-19: в Тюменской области ежедневно заражается более 100 человек

Для сравнения, неделей ранее в Тюменской области COVID-19 заразились 672 человека. Летальных случаев не зарегистрировано. В целом по России за последнюю неделю зарегистрировано свыше 33,7 тысячи новых случаев COVID-19, около 3 тысяч человек госпитализированы, скончались от инфекции 47 человек.