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Posted 11 декабря, 03:57

Published 11 декабря, 03:57

Modified 11 декабря, 03:59

Updated 11 декабря, 03:59

В Тюменской области ковид ежедневно заражаются более 100 человек

COVID-19: в Тюменской области ежедневно заражается более 100 человек

11 декабря 2024, 03:57
Фото: 1MI.

В Тюменской области ковид ежедневно заражаются более 100 человек

В Тюменской области продолжает расти число заболевших COVID-19. За последнюю неделю коронавирусную инфекцию выявили у 829 жителей региона, 68 из них госпитализировали. Такие данные представил оперштаб.

Для сравнения, неделей ранее в Тюменской области COVID-19 заразились 672 человека. Летальных случаев не зарегистрировано. В целом по России за последнюю неделю зарегистрировано свыше 33,7 тысячи новых случаев COVID-19, около 3 тысяч человек госпитализированы, скончались от инфекции 47 человек.

По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, также отмечается рост числа заболевших ОРВИ — на 3,2%.В числе установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

«Ситуация по заболеваемости острыми находится на постоянном контроле управления», — подчеркнули в ведомстве.

И добавили, что в регионе в настоящее завершилась вакцинация против гриппа — прививки поставили более 970 тысяч человек, что превышает 60% населения.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области обнаружены новые очаги кори. В ноябре этого года инфекционное заболевание выявили у 15 жителей региона.

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