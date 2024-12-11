COVID-19: в Тюменской области ежедневно заражается более 100 человек

Posted 11 декабря, 03:57
Published 11 декабря, 03:57
Modified 11 декабря, 03:59
Updated 11 декабря, 03:59
Для сравнения, неделей ранее в Тюменской области COVID-19 заразились 672 человека. Летальных случаев не зарегистрировано. В целом по России за последнюю неделю зарегистрировано свыше 33,7 тысячи новых случаев COVID-19, около 3 тысяч человек госпитализированы, скончались от инфекции 47 человек.
По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, также отмечается рост числа заболевших ОРВИ — на 3,2%.В числе установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.
«Ситуация по заболеваемости острыми находится на постоянном контроле управления», — подчеркнули в ведомстве.
И добавили, что в регионе в настоящее завершилась вакцинация против гриппа — прививки поставили более 970 тысяч человек, что превышает 60% населения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области обнаружены новые очаги кори. В ноябре этого года инфекционное заболевание выявили у 15 жителей региона.