Замена надоевшему Оливье: рецепт новогоднего салата «Змеиное кольцо»

Потом очистите картофель и нарежьте его кубиками. Нарежьте и морковь. Выбранное мясо нарезаем тонкими ломтиками. Все ингредиенты объединяем в глубокой тарелке, добавляем заправку и солим по вкусу. Новогоднюю закуску можно украсить петрушкой, укропом или другой зеленью.