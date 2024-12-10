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Posted 10 декабря, 12:05

Published 10 декабря, 12:05

Modified 10 декабря, 12:06

Updated 10 декабря, 12:06

С тюменцами поделились рецептом новогоднего салата «Змеиное кольцо»

Замена надоевшему Оливье: рецепт новогоднего салата «Змеиное кольцо»

10 декабря 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney.

С тюменцами поделились рецептом новогоднего салата «Змеиное кольцо»

Сюжет
Новый год
Украшением вашего стола может стать блюдо с символикой 2025 года — праздничный салат «Змеиное кольцо» с оригинальным и незабываемым вкусом.

Ингредиенты для салата:

Для приготовления салата «Змеиное кольцо» приготовьте: 200 граммов вареной говядины (можно использовать курицу или индейку), 3 картофелины, 1 лук, 2 морковки, 180-200 граммов маринованных опят, 1 столовую ложку уксуса, 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку соли. Для заправки салата используйте майонез, сметану или несладкий йогурт.

Способ приготовления:

Сначала замаринуйте лук, очистите его, нарежьте кубиками и поместите в небольшую миску. Залейте водой с уксусом, сахаром и солью. Оставьте на 15 минут.

Потом очистите картофель и нарежьте его кубиками. Нарежьте и морковь. Выбранное мясо нарезаем тонкими ломтиками. Все ингредиенты объединяем в глубокой тарелке, добавляем заправку и солим по вкусу. Новогоднюю закуску можно украсить петрушкой, укропом или другой зеленью.

Оригинальное оформление — сформировать из получившегося салата фигуру Змеи. Съедобная змея обязательно принесет удачу и счастье в следующем году.

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