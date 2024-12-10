За прошедшие сутки от сотрудников ГИБДД в Тюмени пытались откупиться три раза

Posted 10 декабря, 11:06
Published 10 декабря, 11:06
Modified 10 декабря, 11:17
Updated 10 декабря, 11:17
Первый случай произошел на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Взятку в размере 5 тысяч пытался дать водитель одной из иномарок. От чего хотел откупиться — не сообщается.
Второй эпизод произошел с жителем страны СНГ — он за нарушение отказывался платить, но предложил отпустить его за вознаграждение в 1250 рублей. При этом и нарушение было непростым. Водитель, гражданин сопредельного государства, пояснил, что находится на территории России незаконно. Деньги он положил незаметно под салонный коврик.
Третий эпизод — тоже с иностранцем. При проверке документов выяснилось, что срок действия свидетельства о регистрации автомобиля истек. За тысячу рублей он также хотел откупиться, положив деньги перед сидениями автоинспекторов.