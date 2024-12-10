За прошедшие сутки от сотрудников ГИБДД в Тюмени пытались откупиться три раза

Второй эпизод произошел с жителем страны СНГ — он за нарушение отказывался платить, но предложил отпустить его за вознаграждение в 1250 рублей. При этом и нарушение было непростым. Водитель, гражданин сопредельного государства, пояснил, что находится на территории России незаконно. Деньги он положил незаметно под салонный коврик.