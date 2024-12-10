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Posted 10 декабря, 11:06

Published 10 декабря, 11:06

Modified 10 декабря, 11:17

Updated 10 декабря, 11:17

За прошедшие сутки от сотрудников ГИБДД в Тюмени пытались откупиться три раза

За прошедшие сутки от сотрудников ГИБДД в Тюмени пытались откупиться три раза

10 декабря 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Сотрудники ДПС
Только за вчерашний день тюменские госавтоинспекторы столкнулись сразу с тремя попытками взяток. Предлагали суммы достаточно маленькие, но сама наглость поражала, давали их прямо сотрудникам.

Первый случай произошел на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Взятку в размере 5 тысяч пытался дать водитель одной из иномарок. От чего хотел откупиться — не сообщается.

Второй эпизод произошел с жителем страны СНГ — он за нарушение отказывался платить, но предложил отпустить его за вознаграждение в 1250 рублей. При этом и нарушение было непростым. Водитель, гражданин сопредельного государства, пояснил, что находится на территории России незаконно. Деньги он положил незаметно под салонный коврик.

Третий эпизод — тоже с иностранцем. При проверке документов выяснилось, что срок действия свидетельства о регистрации автомобиля истек. За тысячу рублей он также хотел откупиться, положив деньги перед сидениями автоинспекторов.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области на взятке поймали полицейского.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#ДПС#Взятка#Сотрудники ДПС
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