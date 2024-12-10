За 11 месяцев «Ласточки» Нижний Новгород — Москва перевезли более 3,5 млн человек

Всего за 11 месяцев «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 3,8 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород — Киров — 178 тыс., что соответствует показателю аналогичного периода 2023 года.