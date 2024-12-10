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Posted 10 декабря, 08:35

Published 10 декабря, 08:35

Modified 10 декабря, 08:36

Updated 10 декабря, 08:36

В Тюмени «Новые люди» поддержат образовательный проект для будущих биологов и медиков

В Тюмени «Новые люди» поддержат образовательный проект для будущих биологов и медиков

10 декабря 2024, 08:35
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
Уникальный курс подготовки к ЕГЭ разработали студенты из Тюменского индустриального университета. Он включает лекции, видеоуроки, тесты, практические задания и разбор версий ЕГЭ предыдущих лет.

Школьник также сможет проконсультироваться с опытным преподавателем, чтобы уточнить тонкости самых сложных заданий. Авторы проекта BioMission Лейла Гумметова и Эльмар Мирзоев разработали свой курс, когда участвовали в программе развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Свою идею они презентовали в Москве на общероссийском финале программы.

Там встретились 72 команды студентов со всей страны. Это победители региональных этапов программы «Я в деле».

«За три года мы обучили больше 282 тысяч студентов и школьников, как открыть свой первый бизнес или социальный проект. И поняли: когда наши участники видят результат своей работы, они становятся настоящими патриотами своей малой родины. Остаются, чтобы развивать своё дело дальше и вдохновлять других. С каждым годом качество проектов растёт. И появляется всё больше решений по улучшению своих городов. Поэтому в этом сезоне мы впервые выделили под них отдельный трек „Городские решения“, — говорит лидер „Новых людей“ Алексей Нечаев.

Победителями 6-го сезона «Я в деле» стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда «ЭДИС» создала устройство для удаления зубов без травмирования десны. Пермская LAI придумала, как использовать искусственный интеллект для найма и обучения новых сотрудников. А команда WISH представила сервис по аренде зонтов и автоматы по продаже дождевиков.

Следующий сезон программы «Я в деле» начнётся уже в новом году. Участников традиционно ждут несколько месяцев обучения, которое сочетает теорию и практику. Итогом этой работы станут новые бизнес-идеи, лучшие из которых получат поддержку. Узнать больше о программе и присоединиться к ней можно уже сейчас по ссылке явделе.рф

«Новые люди» инициировали программу «Я в деле» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. О результатах работы Алексей Нечаев рассказал главе государства Владимиру Путину. Выпускниками шестого сезона стали более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Вместе они подготовили более 3 тысяч проектов.

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