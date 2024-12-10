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Posted 10 декабря, 01:11

Published 10 декабря, 01:11

Modified 10 декабря, 01:11

Updated 10 декабря, 01:11

В Тюмени 10 декабря пойдет снег и потеплеет до -5

В Тюмени 10 декабря пойдет снег и потеплеет до -5

10 декабря 2024, 01:11
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, снег и изморозь, ветер до 7-12 м/с прогнозируют на юге Тюменской области во вторник, 10 декабря, метеорологи. Днем температура воздуха составит -5…-10, в ночные часы ожидается -12…-17, местами до -22.

В Тюмени 10 декабря ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Максимальная дневная температура воздуха составит -9…-5, в темное время суток термометры покажут до -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:05, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 50 минуты.

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В Тобольске 10 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -11…-8, ночью ожидается до -8….-6. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:02, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 34 минуты.

В Ишиме 10 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега в течение дня. Утром и днем столбики термометров покажут -14….-10, к вечеру потеплеет до -7….-6. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:42 закат в 15:47, продолжительность дня 7 часов 5 минут.

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