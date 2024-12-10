В Тюмени 10 декабря пойдет снег и потеплеет до -5

Облачную с прояснениями погоду, снег и изморозь, ветер до 7-12 м/с прогнозируют на юге Тюменской области во вторник, 10 декабря, метеорологи. Днем температура воздуха составит -5…-10, в ночные часы ожидается -12…-17, местами до -22.

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