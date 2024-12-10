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Posted 10 декабря, 12:32

Published 10 декабря, 12:32

Modified 10 декабря, 13:04

Updated 10 декабря, 13:04

Тюменцам назвали пять самых адовых автобусных маршрута, а набор для оливье подорожал

Тюменцам назвали пять самых адовых автобусных маршрута, а набор для оливье подорожал

10 декабря 2024, 12:32
Фото: 1MI.
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Итоги
Тюменцы давно жалуются на проблемы с общественным транспортом в городе. Он доставляет проблемы очень многим жителям города. Поэтому был составлен топ-5 самых худших маршрутов в городе. Также стало известно, что дороже жителям города обойдется салат Оливье.

Адовые поездки

Редакция «Нашего Города» составила топ-5 самых жутких, неудобных и неприятных маршрутов в Тюмени. Каждый из них плох по-своему. Например, 39 забивается еще на первых остановках, 44 маршрутка толком не ездит, при этом без каких-либо альтернатив, а 77 забит до основания вообще практически всегда.

Как отметил эксперт, проблема почти всех перечисленных маршрутов кроется в высокой нагрузке. Автобусам приходится курсировать от одного конца города до другого, что не совсем целесообразно.

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Оливье подорожало

Власти страны рассчитали новый индекс Оливье — среднюю цену продуктового набора, который нужен для приготовления одного из главных новогодних салатов. Так, в Тюмени он подорожает. В среднем, почти на 10%. К концу 2024 года приготовление салата «Оливье» обойдется в 592 рубля, годом ранее на покупку продуктов нужно было потратить 547 рублей. Таким образом салат подорожал относительно прошлого года на 8%. Причина проста — ингредиенты дорожали в течение года.

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Он извращенец, а отец — дезертир

Новый поворот в деле ингуша, пристававшего к 14 летней девочке в интернете. Оказалось, что отец девочки — участник СВО, оказался дезертиром. Изначально он был в отпуске, а когда выяснилось, что к его дочери пристают — сразу решил попросить продление отпуска для решения ситуации. Ему пообещали, что проблем не будет. Однако, как выяснилось позже, когда отец остался дома, его записали в дезертиры.

По словам участника СВО — кто это сделал и зачем, он не знает. Между тем, от следователя военный получил документы, в которых было указано, что на время расследования дела он должен находиться в Тюмени.

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Отмечен автором

Автор песни «Я — русский» Ярослав Дронов, он же SHAMAN, отметил артистизм и талант африканского студента Тюменского училища, который спел его песню для одного из городских фестивалей. По словам Дронова, русский — это больше, чем национальность, это состояние души, поэтому его песня по праву называется народной.

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