Тюменцам назвали пять самых адовых автобусных маршрута, а набор для оливье подорожал

Posted 10 декабря, 12:32
Published 10 декабря, 12:32
Modified 10 декабря, 13:04
Updated 10 декабря, 13:04
Редакция «Нашего Города» составила топ-5 самых жутких, неудобных и неприятных маршрутов в Тюмени. Каждый из них плох по-своему. Например, 39 забивается еще на первых остановках, 44 маршрутка толком не ездит, при этом без каких-либо альтернатив, а 77 забит до основания вообще практически всегда.
Как отметил эксперт, проблема почти всех перечисленных маршрутов кроется в высокой нагрузке. Автобусам приходится курсировать от одного конца города до другого, что не совсем целесообразно.
Власти страны рассчитали новый индекс Оливье — среднюю цену продуктового набора, который нужен для приготовления одного из главных новогодних салатов. Так, в Тюмени он подорожает. В среднем, почти на 10%. К концу 2024 года приготовление салата «Оливье» обойдется в 592 рубля, годом ранее на покупку продуктов нужно было потратить 547 рублей. Таким образом салат подорожал относительно прошлого года на 8%. Причина проста — ингредиенты дорожали в течение года.
Новый поворот в деле ингуша, пристававшего к 14 летней девочке в интернете. Оказалось, что отец девочки — участник СВО, оказался дезертиром. Изначально он был в отпуске, а когда выяснилось, что к его дочери пристают — сразу решил попросить продление отпуска для решения ситуации. Ему пообещали, что проблем не будет. Однако, как выяснилось позже, когда отец остался дома, его записали в дезертиры.
По словам участника СВО — кто это сделал и зачем, он не знает. Между тем, от следователя военный получил документы, в которых было указано, что на время расследования дела он должен находиться в Тюмени.
Автор песни «Я — русский» Ярослав Дронов, он же SHAMAN, отметил артистизм и талант африканского студента Тюменского училища, который спел его песню для одного из городских фестивалей. По словам Дронова, русский — это больше, чем национальность, это состояние души, поэтому его песня по праву называется народной.