Тюменцам назвали пять самых адовых автобусных маршрута, а набор для оливье подорожал

Новый поворот в деле ингуша, пристававшего к 14 летней девочке в интернете. Оказалось, что отец девочки — участник СВО, оказался дезертиром. Изначально он был в отпуске, а когда выяснилось, что к его дочери пристают — сразу решил попросить продление отпуска для решения ситуации. Ему пообещали, что проблем не будет. Однако, как выяснилось позже, когда отец остался дома, его записали в дезертиры.