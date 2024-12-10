Топ-5 проблемных маршрутов Тюмени: народный антирейтинг

Posted 10 декабря, 07:36
Published 10 декабря, 07:36
Modified 10 декабря, 07:38
Updated 10 декабря, 07:38
По словам горожан, автобус забивается еще в «Тюменской слободе», на Московский тракт он уже выезжает переполненным. Когда автобус едет из Зареки, ситуация аналогична, и в часы пик попасть в салон с одной из центральных остановок почти невозможно.
Ситуация осложняется тем, что жители этих районов часто сталкиваются с проблемами: количество рейсов недостаточно, а интервалы между ними увеличены. Проблема усугубляется нехваткой водителей, что приводит к сбоям в движении и длительным ожиданиям на остановках.
«Пусть глава города попробует в 18-19 часов от одной конечное проехать до другой. Посмотрим, сможет ли он выдержать это испытание», — предлагает тюменка Ксения Рубина.
По мнению тюменского логиста Евгения Суворова, маршрут № 39 «слишком много на себя берет». Чтобы добраться от одной конечной до другой, автобусу нужно практически 2 часа, что для городского автобуса непозволительно много.
«Крюк в „Тюменской слободе“ был бы не нужен, если бы у жителей этого района были альтернативные варианты. Тогда маршрут бы значительно сократился и снизилась бы загруженность», — указывает специалист.
Сейчас у 39-го автобуса есть экспресс-дублер, который может довезти жителей района до центра. Однако, по словам горожан, он ездит не так часто — порою лишь раз в полчаса.
Он отправляется от улицы Возрождения, а затем, проехав по Мельникайте, направляется на улицу Ветеранов Труда и возвращается обратно. Это практически единственный путь, который связывает жителей района «Видный» и прилегающих территорий с городом.
В этом районе нет бизнес-центров, поэтому жителям необходимо добираться до работы, и многие из них полагаются на этот маршрут. Однако есть проблема: маршрутка не всегда приезжает вовремя. Иногда водитель проезжает остановку, когда в салоне почти нет пассажиров. Это вызывает недовольство у жителей.
«Нет уверенности в том, маршрутка приедет тогда, когда она нужна. А если ехать не на ней, то надо почти километр шагать до Широтной», — негодует тюменка Валерия Горлатова.
Кроме того, пассажиры отмечают, что маршрутное такси не очень вместительное. Это особенно заметно в часы пик, когда салон переполнен. Многие жители района Суходолье не понимают, почему нельзя заменить маршрутное такси на полноценный автобус, с ними отчасти согласен и логист.
«Учитывая такую продолжительность маршрута, закономерно было бы заменить его автобусом. Но вот в маленькие улочки автобус уже не поместится, и тогда жители частного сектора (у „Ленты“ на Народной) лишатся единственного вида общественного транспорта. Тут только пускать маршрутки чаще, пока можно, или разбивать их на несколько маршрутов, чтобы люди ездили с пересадкой», — предлагает специалист.
Транспорт этого маршрута двигается от с/о «Русское поле» до деревни Патрушева. Как и у других маршруток, главная проблема этой — отсутствие вместительности и давка.
«На остановке „Улица Муравленко“ в 3-м Заречном районе невозможно найти свободное место. Даже если маршрутки следуют по расписанию, что бывает крайне редко, они всегда переполнены. Необходимо организовать регулярное автобусное сообщение по этому маршруту», — говорит тюменец Антон Шааб.
И в этом случае, по словам логиста Суворова, проблема кроется в продолжительности маршрута, который обслуживается не особо вместительным транспортом. Опять же, здесь на пути следования встречаются узкие улочки в частном секторе, на которых вместительному автобусу будет уже не развернуться.
Этот маршрут считается одним из самых популярных в Тюмени. Для многих студентов это один из немногих вариантов добраться до одного из корпусов местной «сельхозки». Набиваются в салон и работяги, так как в Восточную часть города (по улице 30 лет Победы) удобнее всего добираться именно этим маршрутом.
«Днем тут пусто. А вот утром и вечером просто мясо начинается. В центре автобус уже забит», — говорит тюменка Руслана Горячева.
Кстати, недавно водитель именно этого автобуса зажал пассажира и протащил его по дороге: у мужчины оказались разбиты лицо и руки.
Как говорит логист, этот маршрут построен логично. Однако в часы пик следует использовать больше вместительных автобусов-гармошек.
Он курсирует между жилым комплексом «Звёздный городок» и улицей Созидателей. Горожане жалуются на малую вместимость и сбои в расписании. Говорят, что ждать каждую маршрутку приходится по 40 минут.
«И, если ты хочешь уехать в центр, то еще объезжаешь „Мать и Дитя“, а это занимает неоправданно много времени», — отмечает тюменец Олег Пришвин.
По словам логиста Суворова, этот маршрут построен нелогично, и неясно, интересы каких жителей он обслуживает в районе Тюменской слободы.
Как отметил эксперт, проблема почти всех перечисленных маршрутов кроется в высокой нагрузке. Автобусам приходится курсировать от одного конца города до другого, что не совсем целесообразно.
«В Тюмени давно существует проблема с отсутствием коротких подвозящих маршрутов, которые бы обеспечивали удобные пересадки для пассажиров и ускоряли передвижение по городу. Это усугубляет проблему, особенно в утренние и вечерние часы, когда люди массово отправляются на работу или домой. Намного проще быстро и по прямой доехать до пересадочного пункта и снова быстрым путем добраться до нужного места», — считает логист.
Также одной из основных проблем для многих маршрутов является перегрузка, особенно в часы пик. Это происходит из-за того, что количество автобусов на маршруте не всегда соответствует спросу, особенно в новых жилых районах с высокой плотностью застройки. Например, в таких районах, как «Тюменская слобода», наблюдается дефицит транспорта в часы пик, что приводит к большому количеству людей на остановках и увеличению интервалов между рейсами.
По мнению Суворова, проблемы общественного транспорта в Тюмени требуют комплексного подхода, который включал бы не только увеличение количества рейсов и улучшение графиков, но и модернизацию инфраструктуры в целом.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменские власти планируют решать проблемы переполненных автобусов.