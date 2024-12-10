Топ-5 проблемных маршрутов Тюмени: народный антирейтинг

Также одной из основных проблем для многих маршрутов является перегрузка, особенно в часы пик. Это происходит из-за того, что количество автобусов на маршруте не всегда соответствует спросу, особенно в новых жилых районах с высокой плотностью застройки. Например, в таких районах, как «Тюменская слобода», наблюдается дефицит транспорта в часы пик, что приводит к большому количеству людей на остановках и увеличению интервалов между рейсами.