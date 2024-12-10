РЭО объявил лучшие регионы по обращению с ТКО за 2024 год

Он также отметил, что Республика Дагестан за год поднялась в рейтинге сразу на 29 пунктов. В этом регионе активно возводятся объекты ТКО. Сразу 20 строчек прибавила и Архангельская область. К строительству в регионе готовятся три объекта, общая мощность которых составляет 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области поднялись на 13 и 12 пунктов соответственно. В этом году в Ленинградской области в эксплуатацию ввели КПО «Кингисепп». А в Липецкой области проходит строительство предприятия по переработке твердых коммунальных отходов.