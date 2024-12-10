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Posted 10 декабря, 16:14

Published 10 декабря, 16:14

Modified 10 декабря, 16:14

Updated 10 декабря, 16:14

РЭО объявил лучшие регионы по обращению с ТКО за 2024 год

РЭО объявил лучшие регионы по обращению с ТКО за 2024 год

10 декабря 2024, 16:14
Фото: 60744 ФМИ.
Москва, Московская, Нижегородская и Тульская области снова заняли первые три места в топ-20 субъектов РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Российский экологический оператор (РЭО) представил рейтинг в рамках номинации «Регионы России» «Зеленой премии — 2024».

«Первые места заняли прошлогодние лидеры», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он также отметил, что Республика Дагестан за год поднялась в рейтинге сразу на 29 пунктов. В этом регионе активно возводятся объекты ТКО. Сразу 20 строчек прибавила и Архангельская область. К строительству в регионе готовятся три объекта, общая мощность которых составляет 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области поднялись на 13 и 12 пунктов соответственно. В этом году в Ленинградской области в эксплуатацию ввели КПО «Кингисепп». А в Липецкой области проходит строительство предприятия по переработке твердых коммунальных отходов.

Все регионы из топ-20 провели серьезную работу по обеспечению необходимых условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России, заключил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Об этом информирует karelinform.

Рейтинг опирается как на статистические показатели, так и на итоги социологического опроса граждан. Такой подход обеспечивает возможность анализа цифровых данных, а также оценки уровня социального настроения и восприятия реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для статистики РЭО использует собственные данные, электронную модель федеральной схемы обращения с ТКО, территориальные схемы, информацию федеральных и региональных органов власти, данные цифровой системы «РЭО Радар» и анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией).

В 2024 году регионы получали оценку в соответствии с такими критериями: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО; охват граждан раздельным сбором отходов (РСО); динамика показателей обработки и утилизации ТКО; показатели дефицита мощностей по размещению отходов; соответствие территориальной схемы субъекта РФ стандартам, принятым постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; бесперебойность предоставления услуги по обращению с ТКО; образовательно-просветительская и разъяснительная работа с гражданами, организация экологических акций и мероприятий регионального масштаба, совместная работа с движениями волонтеров; уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе.

Рейтинг опубликован по итогам 11 месяцев 2024 года. Лидеры будут удостоены «Зеленой премии».

#Общество
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