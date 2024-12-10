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Posted 10 декабря, 10:33

Published 10 декабря, 10:33

Modified 10 декабря, 10:41

Updated 10 декабря, 10:41

Поврежденный переход на трассе под Тюменью будут сносить, движение перекрыто

Поврежденный переход на трассе под Тюменью будут сносить. Движение все еще перекрыто

10 декабря 2024, 10:33
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Поврежденный переход на трассе под Тюменью будут сносить, движение перекрыто

Сюжет
ДТП
На трассе Тюмень Ханты-Мансийск все еще перекрыто движение в Тобольском районе. Сегодня, после проведенных экспертиз было принято решение о демонтаже установленного здесь надземного перехода, возводить его будут заново. А вот ездить на участке можно только в реверсивном режиме.

Как рассказали в Госавтоинспекции после осмотра объекта ФКУ «Уралуправтодор», было принято решение, что поврежденный в результате ДТП придется демонтировать и возводить заново, поскольку он до сих пор представляет опасность для водителей и может обрушиться. Пока что на дороге организовано реверсивное движение в обоих направлениях вдоль дороги, также участок трассы огородят и установят отсвечивающие специальные знаки.

Безопасность движения на месте ведения работ обеспечат наряды ДПС Госавтоинспекции.

Напомню, что ДТП с большегрузом на участке произошло вчера, водитель фуры протаранил одну из опор объекта, в результате чего тот пошатнулся, отчего возник риск обрушения. Тогда сотрудники автоинспекции и дорожных служб организовали реверсивное движение, выкопав объезд вдоль дороги. Ездит транспорт по-прежнему именно по нему.

Также отмечается, что на время демонтажа на дороге будет полностью закрыто движение.

Ранее сообщалось о том, что трассу Тюмень-Омск снова перекрывают из-за неблагоприятных условий.

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#Александр Смирнов#Общество#ДТП#Новости тюмени#Трасса#Снос#Федеральная трасса
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