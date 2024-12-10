Поврежденный переход на трассе под Тюменью будут сносить. Движение все еще перекрыто

Posted 10 декабря, 10:33
Published 10 декабря, 10:33
Modified 10 декабря, 10:41
Updated 10 декабря, 10:41
Как рассказали в Госавтоинспекции после осмотра объекта ФКУ «Уралуправтодор», было принято решение, что поврежденный в результате ДТП придется демонтировать и возводить заново, поскольку он до сих пор представляет опасность для водителей и может обрушиться. Пока что на дороге организовано реверсивное движение в обоих направлениях вдоль дороги, также участок трассы огородят и установят отсвечивающие специальные знаки.
Безопасность движения на месте ведения работ обеспечат наряды ДПС Госавтоинспекции.
Напомню, что ДТП с большегрузом на участке произошло вчера, водитель фуры протаранил одну из опор объекта, в результате чего тот пошатнулся, отчего возник риск обрушения. Тогда сотрудники автоинспекции и дорожных служб организовали реверсивное движение, выкопав объезд вдоль дороги. Ездит транспорт по-прежнему именно по нему.
Также отмечается, что на время демонтажа на дороге будет полностью закрыто движение.