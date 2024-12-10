Поврежденный переход на трассе под Тюменью будут сносить. Движение все еще перекрыто

Как рассказали в Госавтоинспекции после осмотра объекта ФКУ «Уралуправтодор», было принято решение, что поврежденный в результате ДТП придется демонтировать и возводить заново, поскольку он до сих пор представляет опасность для водителей и может обрушиться. Пока что на дороге организовано реверсивное движение в обоих направлениях вдоль дороги, также участок трассы огородят и установят отсвечивающие специальные знаки.