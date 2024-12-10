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Posted 10 декабря, 11:55

Published 10 декабря, 11:55

Modified 10 декабря, 11:59

Updated 10 декабря, 11:59

На трассе под Тюменью перевернулась и улетела в кювет легковушка

На трассе под Тюменью перевернулась и улетела в кювет легковушка. Два человека ранены

10 декабря 2024, 11:55
Фото: 1MI.

На трассе под Тюменью перевернулась и улетела в кювет легковушка

Сюжет
ДТП
На трассе под Тюменью водитель легкового автомобиля не справился с управлением и улетел в кювет, несколько раз перевернувшись. В результате такого ДТП пострадало два человека.

Сообщается, что на трассе Тюмень — Курган близ села Шолохово. Из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением, машину занесло и она улетела в кювет, несколько раз перевернулась. Машина восстановлению не подлежит, водитель и пассажир смогли выбраться из авто самостоятельно и вызвать помощь.

Оба пострадавших доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

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Ранее сообщалось о том, что из-за угрозы обрушения моста на трассе под Тюменью организовали реверсивное движение.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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