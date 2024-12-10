На трассе под Тюменью перевернулась и улетела в кювет легковушка. Два человека ранены

Сообщается, что на трассе Тюмень — Курган близ села Шолохово. Из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением, машину занесло и она улетела в кювет, несколько раз перевернулась. Машина восстановлению не подлежит, водитель и пассажир смогли выбраться из авто самостоятельно и вызвать помощь.