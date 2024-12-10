На стимулирование ранней диагностики онкологии по ОМС выделят 121 млн рублей

Posted 10 декабря, 14:58
Published 10 декабря, 14:58
Modified 10 декабря, 14:58
Updated 10 декабря, 14:58
Доплата будет перечисляться медработникам, оказавшим помощь в диагностике заболевания на ранней стадии. Получателем выплаты может стать в том числе тот медик, который направил пациента на консультацию к врачу-специалисту и на диагностическое исследование во время либо по результатам проведенной диспансеризации или профосмотра. Об этом информирует ТАСС.
За каждый диагноз, установленный в ходе прохождения диагностики по такому направлению, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) перечисляет медицинской организации допфинансирование. В свою очередь, медучреждение выплачивает деньги сотруднику.
В соответствии с распоряжением между территориальными фондами ОМС правительством было распределено свыше 121 млн рублей для достижения данных целей.
Согласно информации, озвученной председателем ФОМС Ильей Баланиным в ходе рассмотрения бюджета на следующий год в Совете Федерации, в 2025 году планируется выделить на медицинскую помощь онкопациентам порядка 390 млрд рублей. То есть динамика по финансированию онкологической помощи к предыдущему году достигнет 12%, что соответствует 40 млрд рублей.