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Posted 10 декабря, 14:58

Published 10 декабря, 14:58

Modified 10 декабря, 14:58

Updated 10 декабря, 14:58

На стимулирование ранней диагностики онкологии по ОМС выделят 121 млн рублей

На стимулирование ранней диагностики онкологии по ОМС выделят 121 млн рублей

10 декабря 2024, 14:58
Фото: 1MI.
В России в 2025 году медикам продолжат начислять специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания. По информации пресс-службы Правительства РФ, соответствующее распоряжение о распределении средств уже подписано.

Доплата будет перечисляться медработникам, оказавшим помощь в диагностике заболевания на ранней стадии. Получателем выплаты может стать в том числе тот медик, который направил пациента на консультацию к врачу-специалисту и на диагностическое исследование во время либо по результатам проведенной диспансеризации или профосмотра. Об этом информирует ТАСС.

За каждый диагноз, установленный в ходе прохождения диагностики по такому направлению, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) перечисляет медицинской организации допфинансирование. В свою очередь, медучреждение выплачивает деньги сотруднику.

В соответствии с распоряжением между территориальными фондами ОМС правительством было распределено свыше 121 млн рублей для достижения данных целей.

Согласно информации, озвученной председателем ФОМС Ильей Баланиным в ходе рассмотрения бюджета на следующий год в Совете Федерации, в 2025 году планируется выделить на медицинскую помощь онкопациентам порядка 390 млрд рублей. То есть динамика по финансированию онкологической помощи к предыдущему году достигнет 12%, что соответствует 40 млрд рублей.

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