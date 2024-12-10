На стимулирование ранней диагностики онкологии по ОМС выделят 121 млн рублей

Доплата будет перечисляться медработникам, оказавшим помощь в диагностике заболевания на ранней стадии. Получателем выплаты может стать в том числе тот медик, который направил пациента на консультацию к врачу-специалисту и на диагностическое исследование во время либо по результатам проведенной диспансеризации или профосмотра. Об этом информирует ТАСС.