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Posted 10 декабря, 07:24

Published 10 декабря, 07:24

Modified 10 декабря, 07:24

Updated 10 декабря, 07:24

Казахстан привлекает туристов из России

Казахстан привлекает туристов из России

10 декабря 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney.
Граждан России в уходящем году можно считать приоритетным источником дохода для туристической сферы Казахстана. Расходы россиян выросли на 8,6% по сравнению с аналогичными показателями годичной давности.

Как сообщает www.kp.ru, в Казахстане доля российских туристов сейчас является превалирующей. В период с января по октябрь россияне потратили 43,8% от общей суммы, оставленной приезжающими из-за рубежа в республику туристами.

Повышение востребованности такого направления для отдыха вызвано развитием инфраструктуры. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть Казахстан, Армения, Кыргызстан, Беларусь и Россия, начали общими усилиями развивать туризм. Отрасль была включена в перечень стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов, выступая на Евразийском экономическом форуме, заявил, что туризм обеспечивает порядка 10% мирового ВВП и формирует огромное количество рабочих мест. При этом Казахстан находится на 52-м месте в Индексе развития путешествий и туризма из 119 государств, опережая такие страны, как Сербия, Филиппины и Шри-Ланка.

Республика выгодно отличается от других туристических направлений большим перечнем услуг, в том числе историко-культурным и оздоровительным туризмом. На зимних каникулах в республике можно отдохнуть на курортах Бурабай и Чунджи, горнолыжном комплексе Шымбулак в Алматы. В Восточном Казахстане для отдыхающих может быть интересен Горный Алтай, а застывшие Кольсайские озера в Алматинской области крайне привлекательны впечатляющим прозрачным льдом. Особенно стоит выделить побережье Каспийского моря, где даже зимой есть возможность проводить отпуск на пляже.

Казахстан по-прежнему работает над развитием инфраструктуры, способной привлечь максимальное количество туристов. Формируются все новые и новые карты евразийских туристических маршрутов, с помощью которых путешественникам становится проще осваивать регион и находить новые точки притяжения. В 2025 году страны ЕАЭС планируют внедрение единой концепции развития туризма, направленной на улучшение качества услуг и защиту прав туристов.

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