Казахстан привлекает туристов из России

Республика выгодно отличается от других туристических направлений большим перечнем услуг, в том числе историко-культурным и оздоровительным туризмом. На зимних каникулах в республике можно отдохнуть на курортах Бурабай и Чунджи, горнолыжном комплексе Шымбулак в Алматы. В Восточном Казахстане для отдыхающих может быть интересен Горный Алтай, а застывшие Кольсайские озера в Алматинской области крайне привлекательны впечатляющим прозрачным льдом. Особенно стоит выделить побережье Каспийского моря, где даже зимой есть возможность проводить отпуск на пляже.