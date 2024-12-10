Глава РЭО Буцаев: Стали известны победители «Зеленой премии — 2024»

Posted 10 декабря, 17:38
Published 10 декабря, 17:38
Modified 10 декабря, 17:38
Updated 10 декабря, 17:38
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, когда впервые было принято решение о создании «Зеленой премии», задачей организаторов было донести мысль о том, что каждый из россиян может внести важный вклад в сохранение природы родной страны. Не имеет значения, будет ли это сделано в рамках скромной региональной инициативы или крупного федерального проекта. Важна сама цель проекта — изменить отношение общества к окружающему миру, повысить уровень общей осознанности в вопросах экологии. «Тогда мы и не подозревали, что спустя три года наша премия так разрастется — в этом году экспертное жюри внимательно изучило более 13 тысяч проектов в тринадцати различных номинациях. Для нас важен каждый участник, ведь именно их стремление и инициатива двигают нас вперед. Мы искренне благодарны всем за участие и желаем успехов в будущем. А победителям хотим выразить самые тёплые поздравления!» — заключил глава РЭО.
В этом году жюри оценивало проекты по тринадцати номинациям в рамках трех треков: общественного, профессионального и юннатского. Закрытая номинация «Регионы России», или «Зеленый рейтинг», была проведена на базе методологии РЭО, основанной на данных статистики и результатах социологического опроса. Об этом пишет 56orb.ru.
Лауреатам были вручены денежные призы в размере от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. В общей сложности участники получат 9 миллионов рублей на реализацию собственных проектов. В общественный трек вошли пять номинаций. В первой номинации «Экологические лидеры» были награждены три победителя, которым предоставили грант на сумму 1 000 000 рублей. Победитель в категории «Экологическая семья» получил сертификат на 500 тысяч рублей на семейное путешествие. Трем лауреатам номинации «Экологические центры» предоставили грант на сумму 500 000 рублей. В категории «Экологическое предпринимательство» троим победителям вручили грант на 500 000 рублей. Номинация «Студенчество» включает 10 победителей, которым предоставляется студенческая стипендия в размере 150 000 рублей. В номинации «Лидеры юннатов» трека «Зеленая премия. Юннаты» пятерым лауреатам был предоставлен грант на сумму 200 000 рублей.
В состав жюри вошли представители госучреждений, работающие в сфере экологии, участники отрасли по обращению с ТКО, предприниматели и ученые, а также знаменитости из мира культуры и спорта. Они отобрали самые результативные проекты, продемонстрировавшие вовлеченность граждан и возможность их масштабирования на территорию всей страны.