Глава РЭО Буцаев: Стали известны победители «Зеленой премии — 2024»

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, когда впервые было принято решение о создании «Зеленой премии», задачей организаторов было донести мысль о том, что каждый из россиян может внести важный вклад в сохранение природы родной страны. Не имеет значения, будет ли это сделано в рамках скромной региональной инициативы или крупного федерального проекта. Важна сама цель проекта — изменить отношение общества к окружающему миру, повысить уровень общей осознанности в вопросах экологии. «Тогда мы и не подозревали, что спустя три года наша премия так разрастется — в этом году экспертное жюри внимательно изучило более 13 тысяч проектов в тринадцати различных номинациях. Для нас важен каждый участник, ведь именно их стремление и инициатива двигают нас вперед. Мы искренне благодарны всем за участие и желаем успехов в будущем. А победителям хотим выразить самые тёплые поздравления!» — заключил глава РЭО.