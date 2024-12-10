Ефимов рассказал о публикации Москвой в ноябре 6 проектов развития территорий

Как сообщает stroi.mos.ru, по шести обозначенным проектам комплексного развития территорий должно быть построено более 928,4 тысячи квадратных метров жилья. Такие документы тщательно разрабатываются столичной администрацией для дальнейшего строительства жилых сбалансированных кварталов с нужной жильцам инфраструктурой. Кроме того, речь идет о постройке деловых центров с рабочими местами. Объем инвестиций достигает 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации должен составить 4,2 миллиарда рублей по прогнозам. Владимир Ефимов пообещал, что в итоге на освоенных территориях появится порядка 8,4 тысячи рабочих мест.