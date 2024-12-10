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Posted 10 декабря, 18:15

Published 10 декабря, 18:15

Modified 10 декабря, 18:17

Updated 10 декабря, 18:17

Ефимов рассказал о публикации Москвой в ноябре 6 проектов развития территорий

Ефимов рассказал о публикации Москвой в ноябре 6 проектов развития территорий

10 декабря 2024, 18:15
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В ноябре на официальном сайте столицы правительства Москвы появилась информация о шести новых проектах решений по реорганизации участков суммарной площадью 42,6 гектара. Об этом отчитался заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает stroi.mos.ru, по шести обозначенным проектам комплексного развития территорий должно быть построено более 928,4 тысячи квадратных метров жилья. Такие документы тщательно разрабатываются столичной администрацией для дальнейшего строительства жилых сбалансированных кварталов с нужной жильцам инфраструктурой. Кроме того, речь идет о постройке деловых центров с рабочими местами. Объем инвестиций достигает 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации должен составить 4,2 миллиарда рублей по прогнозам. Владимир Ефимов пообещал, что в итоге на освоенных территориях появится порядка 8,4 тысячи рабочих мест.

Участки находятся в шести городских районах — около станций метро, МЦК, МЦД и крупных магистралей. Каждый правообладатель площадок и находящихся на их территориях построек должен получить уведомление с предложением подписать договоры о комплексном развитии территорий.

Согласно комментарию министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, проекты решений на шести площадках подразумевают возведение строительство 503,5 тысячи квадратных метров жилья. Также на этих территориях появится 424,9 тысячи квадратных метров объектов общественного и делового назначения, а также производственные предприятия. Гаман отдельно упомянул о постройке научно-производственного кластера в Зеленограде. Он пообещал, что все построенные микрорайоны будут благоустроены, в их пределах появятся зеленые насаждения, будут проложены новые маршруты улично-дорожной сети.

По программе КРТ ведется строительство многофункциональных городских кварталов на территориях бывших промзон и неэффективно применяемых участков. Появляются новые дороги, современные жилые кварталы, общественно-деловые центры и спортивные площадки, а также социальная инфраструктура. В настоящее время в столице разрабатываются и строятся 236 проектов КРТ общей суммарной площадью около 3,1 тысячи гектаров. Инициатором проведения такой работы выступил мэр города Сергей Собянин.

#Общество
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