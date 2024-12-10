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Posted 10 декабря, 05:02

Published 10 декабря, 05:02

Modified 10 декабря, 05:04

Updated 10 декабря, 05:04

Абонентов СУЭНКО вводят в заблуждение о замене и поверке счетчиков электроэнергии

Абонентов СУЭНКО вводят в заблуждение о замене и поверке счетчиков электроэнергии

10 декабря 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Курганской и Тюменской областей вновь обращаются в колл-центры компании по поводу поступления звонков, а также почтовых или СМС-уведомлений о необходимости замены, либо метрологической поверки приборов учета электрической энергии.

В СУЭНКО напоминают, что специалисты компании не запрашивают коды из СМС и не отправляют документы для ознакомления через портал Госуслуг с целью проведения мероприятий по замене, либо метрологической поверке электросчетчиков.

Если у абонента компании договор с Энергосбытовой организацией заключен напрямую без посредников, например, ТСЖ, то в соответствии с действующим законодательством обязанность по приобретению, установке, замене, метрологической поверке приборов учета электроэнергии и (или) иного оборудования, посредством которого осуществляется коммерческий учет электроэнергии, лежит на энергосбытовой и сетевой организациях.

Обязанность Энергосбытовых и Сетевых организаций наступает в следующих случаях:

  • При отсутствии, выхода из строя, утраты, истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала прибора учета;
  • В рамках технологического присоединения (за исключением вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов).

Срок установки или замены приборов учета электроэнергии энергосбытовой либо сетевой организацией по закону составляет не более 6 месяцев:

  • С даты получения обращения потребителя об истечении межповерочного интервала, срока эксплуатации, о выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности;
  • С даты выявления истечения межповерочного интервала, срока эксплуатации, неисправности прибора учета в ходе проведения его проверки представителем Сетевой организации;
  • С даты признания прибора учета утраченным (отсутствие результатов измерений и информации о состоянии прибора учета по истечении 180 дней с даты последнего снятия показаний с прибора учета, в т. ч. вследствие двукратного не допуска Сетевой организации (Гарантирующего поставщика) к месту установки прибора учета).
Фото: СУЭНКО

Установленные в настоящий момент расчетные приборы учета потребителей могут использоваться до момента завершения межповерочного интервала, завершения срока эксплуатации, выхода из строя или утраты.

Со своей стороны, потребитель, для обеспечения коммерческого учета электроэнергии, должен обеспечить:

  • Сохранность и целостность прибора учета электроэнергии, включая пломбы и знаки визуального контроля, находящегося внутри (в границах) принадлежащего потребителю помещения (домовладения, земельного участка);
  • Снятие и передачу показаний расчетного прибора учета в адрес Энергосбытовой или Сетевой организации;
  • Допуск представителей Энергосбытовой и (или) Сетевой организации к прибору учета для проведения проверки и (или) снятия показаний;
  • Извещение в течение одного рабочего дня Энергосбытовой и (или) Сетевой организации об обнаружении потребителем неисправности/повреждения прибора учета.

Для подачи уведомления на установку, замену прибора учета собственнику энергопринимающих устройств, непосредственно подключенных к объектам сетевой организации, следует воспользоваться формой в «Личном кабинете».

Для подачи заявки на установку, замену прибора учета собственнику энергопринимающих устройств, расположенных в многоквартирных домах, следует обращаться к энергосбытовой организации (АО «ЭК „Восток“).

Также за консультацией можно обратиться по многоканальному телефону СУЭНКО: 8-800-700-86-72 (по Тюменской области), 8-800-700-40-50 (по Курганской области).

Если у абонента заключен договор с ТСЖ, то за поверку или замену индивидуальных приборов учета отвечает потребитель. Прежде чем принимать решение о поверке необходимо посмотреть паспорт счетчика. В нем отражены сроки поверки. Также за информацией можно обратиться к руководителю ТСЖ.

Помните, что поверку могут проводить только аккредитованные организации. Проверить наличие аккредитации можно в реестре на сайте Росаккредитации https://pub.fsa.gov.ru/ral по ее точному наименованию, по ИНН или по уникальному номеру записи об аккредитации.

Не верьте мошенникам и всегда проверяйте информацию! Это позволит вам сохранить свои деньги.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Мошенничество#СУЭНКО#Информационная безопасность#ТСЖ#Электроэнергия#Обман
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