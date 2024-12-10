Абонентов СУЭНКО вводят в заблуждение о замене и поверке счетчиков электроэнергии

Если у абонента заключен договор с ТСЖ, то за поверку или замену индивидуальных приборов учета отвечает потребитель. Прежде чем принимать решение о поверке необходимо посмотреть паспорт счетчика. В нем отражены сроки поверки. Также за информацией можно обратиться к руководителю ТСЖ.