Абонентов СУЭНКО вводят в заблуждение о замене и поверке счетчиков электроэнергии

Posted 10 декабря, 05:02
Published 10 декабря, 05:02
Modified 10 декабря, 05:04
Updated 10 декабря, 05:04
В СУЭНКО напоминают, что специалисты компании не запрашивают коды из СМС и не отправляют документы для ознакомления через портал Госуслуг с целью проведения мероприятий по замене, либо метрологической поверке электросчетчиков.
Если у абонента компании договор с Энергосбытовой организацией заключен напрямую без посредников, например, ТСЖ, то в соответствии с действующим законодательством обязанность по приобретению, установке, замене, метрологической поверке приборов учета электроэнергии и (или) иного оборудования, посредством которого осуществляется коммерческий учет электроэнергии, лежит на энергосбытовой и сетевой организациях.
Обязанность Энергосбытовых и Сетевых организаций наступает в следующих случаях:
Срок установки или замены приборов учета электроэнергии энергосбытовой либо сетевой организацией по закону составляет не более 6 месяцев:
Установленные в настоящий момент расчетные приборы учета потребителей могут использоваться до момента завершения межповерочного интервала, завершения срока эксплуатации, выхода из строя или утраты.
Со своей стороны, потребитель, для обеспечения коммерческого учета электроэнергии, должен обеспечить:
Для подачи уведомления на установку, замену прибора учета собственнику энергопринимающих устройств, непосредственно подключенных к объектам сетевой организации, следует воспользоваться формой в «Личном кабинете».
Для подачи заявки на установку, замену прибора учета собственнику энергопринимающих устройств, расположенных в многоквартирных домах, следует обращаться к энергосбытовой организации (АО «ЭК „Восток“).
Также за консультацией можно обратиться по многоканальному телефону СУЭНКО: 8-800-700-86-72 (по Тюменской области), 8-800-700-40-50 (по Курганской области).
Если у абонента заключен договор с ТСЖ, то за поверку или замену индивидуальных приборов учета отвечает потребитель. Прежде чем принимать решение о поверке необходимо посмотреть паспорт счетчика. В нем отражены сроки поверки. Также за информацией можно обратиться к руководителю ТСЖ.
Помните, что поверку могут проводить только аккредитованные организации. Проверить наличие аккредитации можно в реестре на сайте Росаккредитации https://pub.fsa.gov.ru/ral по ее точному наименованию, по ИНН или по уникальному номеру записи об аккредитации.
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