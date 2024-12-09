В Тюменской области взлетел спрос на новые китайские автомобили

Posted 9 декабря, 11:18
Published 9 декабря, 11:18
Modified 9 декабря, 11:20
Updated 9 декабря, 11:20
В октябре этого года в Тюменской области средняя цена китайского автомобиля составила 3 108 000 рублей.
Спрос на новые китайские авто в Тюменской области вырос на 71,8% год к году, а предложение — в 2,5 раза. Среди китайских брендов по доле в спросе лидирует JAC с показателем 18,7%. На втором месте расположился Changan с долей 12,6%. Замыкает тройку лидеров Chery, получивший 11,4% от общего спроса.
Тюменцы также интересуются двумя другими брендами — HAVAL и Jetour.
По количеству предложений в октябре 2024 года в регионе лидировала марка Chery с долей 27,4%. На второй строчке оказался бренд Changan с 8,6%, на третьей — JAC с 8,2%.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы начали обманывать друг друга, чтобы побыстрее продать китайские авто.