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Posted 9 декабря, 11:18

Published 9 декабря, 11:18

Modified 9 декабря, 11:20

Updated 9 декабря, 11:20

В Тюменской области взлетел спрос на новые китайские автомобили

В Тюменской области взлетел спрос на новые китайские автомобили

9 декабря 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», спрос на новые китайские автомобили в Тюменской области вырос на 71,8 процентов.

В октябре этого года в Тюменской области средняя цена китайского автомобиля составила 3 108 000 рублей.

Спрос на новые китайские авто в Тюменской области вырос на 71,8% год к году, а предложение — в 2,5 раза. Среди китайских брендов по доле в спросе лидирует JAC с показателем 18,7%. На втором месте расположился Changan с долей 12,6%. Замыкает тройку лидеров Chery, получивший 11,4% от общего спроса.

Тюменцы также интересуются двумя другими брендами — HAVAL и Jetour.

По количеству предложений в октябре 2024 года в регионе лидировала марка Chery с долей 27,4%. На второй строчке оказался бренд Changan с 8,6%, на третьей — JAC с 8,2%.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы начали обманывать друг друга, чтобы побыстрее продать китайские авто.

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