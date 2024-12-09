В Тюменской области взлетел спрос на новые китайские автомобили

Спрос на новые китайские авто в Тюменской области вырос на 71,8% год к году, а предложение — в 2,5 раза. Среди китайских брендов по доле в спросе лидирует JAC с показателем 18,7%. На втором месте расположился Changan с долей 12,6%. Замыкает тройку лидеров Chery, получивший 11,4% от общего спроса.