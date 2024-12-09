В Тюмени в 2025 году запустят в работу газобетонный завод

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский завод медицинских изделий «МИМ» в этом году начал производство медицинских изделий, не имеющих аналогов в России. В частности, был налажен выпуск шприц-манометров, применяемых в эндоваскулярной хирургии при операциях по установке стентов, и устройства «Плеврокат», предназначенного для установки катетера в плевральную полость.