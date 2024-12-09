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Posted 9 декабря, 08:48

Published 9 декабря, 08:48

Modified 9 декабря, 08:50

Updated 9 декабря, 08:50

В Тюмени в 2025 году запустят в работу газобетонный завод

В Тюмени в 2025 году запустят в работу газобетонный завод

9 декабря 2024, 08:48
Фото: 1MI.
Завод по производству утеплителей и газоблоков запустят в работу в Тюмени в 2025 году. Строительство предприятие в настоящее время ведет торгово-логистическая компания «Строительный двор».

Новый завод расположится на Старотобольском тракте. По планам, запуск его эксплутацию состоится в средине 2025 года. Планируется, что мощность производства в сутки будет достигать 300 тысяч кубометров, пишет РБК Тюмень.

В настоящее время в Тюменской области производство бетонных блоков и панелей ведет только завод «Поревит», расположенный в Ялуторовске. При этом с каждым годом спрос на данные строительные материалы увеличивается — стеновой материал является основным материал в российском частном домостроении.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский завод медицинских изделий «МИМ» в этом году начал производство медицинских изделий, не имеющих аналогов в России. В частности, был налажен выпуск шприц-манометров, применяемых в эндоваскулярной хирургии при операциях по установке стентов, и устройства «Плеврокат», предназначенного для установки катетера в плевральную полость.

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