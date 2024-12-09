В Тюмени 9 декабря будет пасмурно и морозно

Posted 9 декабря, 01:09
Published 9 декабря, 01:09
Modified 9 декабря, 06:47
Updated 9 декабря, 06:47
В Тюмени 9 декабря ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-11, в темное время суток потеплеет до -11.-10. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 52 минуты.
В Тобольске 9 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег в вечерние часы. Утром и днем столбики термометров покажут -16…-13, ночью температура воздуха составит -11….-12. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01, закат в 15:37, продолжительность дня 6 часов 36 минут.
В Ишиме 9 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -17….-13, в ночные часы ожидается до -15….-14. Скорость ветра составит 5,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41 закат в 15:47, продолжительность дня 7 часов 6 минут.