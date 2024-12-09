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Posted 9 декабря, 01:09

Published 9 декабря, 01:09

Modified 9 декабря, 06:47

Updated 9 декабря, 06:47

В Тюмени 9 декабря будет пасмурно и морозно

В Тюмени 9 декабря будет пасмурно и морозно

9 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.
Переменная облачность, изморозь и ветер до 6-11 м/с ожидаются на юге Тюменской области в понедельник, 9 декабря. Днем максимальная температура воздуха составит -9…-14, местами до -19, ночью ожидается до -14…-19, в отдельных районах температура воздуха опустится до -24.

В Тюмени 9 декабря ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-11, в темное время суток потеплеет до -11.-10. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 52 минуты.

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В Тобольске 9 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег в вечерние часы. Утром и днем столбики термометров покажут -16…-13, ночью температура воздуха составит -11….-12. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01, закат в 15:37, продолжительность дня 6 часов 36 минут.

В Ишиме 9 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -17….-13, в ночные часы ожидается до -15….-14. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41 закат в 15:47, продолжительность дня 7 часов 6 минут.

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