В ОКР состоялась церемония вручения премий «Голос спорта» и «Голос спорта — СИБУР»

В этом году премия имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину с телеканала «НТР-24» из Нижнекамска. На протяжении года РАСК в рамках большой социальной инициативы компании СИБУР «Формула хороших дел» реализовала проект «Голос спорта — СИБУР» в нескольких российских регионах. Ведущие спортивные комментаторы ассоциации проводили мастер-классы и семинары для молодежи и студентов. Участвующие имели возможность изучить профессию и затем пройти онлайн-курс по усовершенствованию навыков спортивного комментирования.