В ОКР состоялась церемония вручения премий «Голос спорта» и «Голос спорта — СИБУР»

Posted 9 декабря, 12:04
Published 9 декабря, 12:04
Modified 9 декабря, 12:17
Updated 9 декабря, 12:17
На открытии мероприятия в Москве с приветственным словом выступил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он вручил первую награду в номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу», лауреатом которой стал Роман Трушечкин, представляющий телеканал «Матч ТВ». Об этом пишет rosbalt.ru.
Приз имени Владимира Маслаченко за лучшее комментирование по версии спортивных медиа в этом году получил Дмитрий Губерниев. В главной номинации «Народный голос спорта» победу одержал Владимир Стогниенко, определенный по итогам голосования болельщиков.
Илья Казаков стал обладателем двух специальных призов — «Чемпион» за вклад в развитие российского спорта и особой награды как сценарист лучшего спортивного фильма года «Федя. Народный футболист».
Олег Жолобов был удостоен премии «Голос профессии» за свою продолжительную телевизионную работу в своем виде спорта.
В этом году премия имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину с телеканала «НТР-24» из Нижнекамска. На протяжении года РАСК в рамках большой социальной инициативы компании СИБУР «Формула хороших дел» реализовала проект «Голос спорта — СИБУР» в нескольких российских регионах. Ведущие спортивные комментаторы ассоциации проводили мастер-классы и семинары для молодежи и студентов. Участвующие имели возможность изучить профессию и затем пройти онлайн-курс по усовершенствованию навыков спортивного комментирования.
На финальном этапе участники должны были представить свои творческие работы, которые оценивало жюри под руководством Геннадия Орлова. Победителями в данной категории стали авторы пяти лучших проектов: Илья Боровский из Уфы, Лиза Бортнева из Воронежа, петербуржец Евгений Семенкин, Елена Бакланова из Благовещенска и Вадим Ястребов из Кстово.
Награда «Женский голос спорта» теперь будет носить имя Анны Дмитриевой. Вручение приза произвёл её сын, известный спортсмен и комментатор, телепродюсер Дмитрий Чуковский. Орлов отметил, что с момента основания этой премии количество заявок в данной категории значительно увеличилось. Победительницей по итогам 2024 года стала Дарья Исаева с проектом «Окко».