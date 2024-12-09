РЭО: В 2026 году в Тыве начнет работу новый комплекс по мусоросортировке

Мусоросортировочный комплекс будет работать в районе поселка городского типа Каа-Хем. Проектная мощность сортировки (обработки) на нем должна составлять 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год. Плановый год ввода объекта — 2026 год. Проектно-сметная документация по объекту уже доступна, в начале 2025 года можно рассчитывать на получение заключения государственной экспертизы.