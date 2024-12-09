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Posted 9 декабря, 19:38

Published 9 декабря, 19:38

Modified 9 декабря, 19:38

Updated 9 декабря, 19:38

РЭО: В 2026 году в Тыве начнет работу новый комплекс по мусоросортировке

РЭО: В 2026 году в Тыве начнет работу новый комплекс по мусоросортировке

9 декабря 2024, 19:38
Фото: 1MI.
В Кызылском районе Республики Тыва к 2026 году введут в эксплуатацию современный мусоросортировочный комплекс. Мощность сортировки на нем достигнет 70 тысяч тонн в год. Проект обсуждали гендиректор РЭО Денис Буцаев и глава региона Владислав Ховалыг.

Как отметил глава РЭО Буцаев, это важный для республики проект. В регионе демонстрируют заинтересованность в развитии системы обращения с отходами. Подготовка к формированию мусоросортировочного комплекса служит подтверждением активной фазы выполнения дорожной карты по реализации инфраструктуры. По словам Буцаева, проекту требуются серьезные финансовые вложения, поэтому РЭО намерен предоставить субсидию до 95% от общей стоимости комплекса. Об этом информирует prmira.

Мусоросортировочный комплекс будет работать в районе поселка городского типа Каа-Хем. Проектная мощность сортировки (обработки) на нем должна составлять 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год. Плановый год ввода объекта — 2026 год. Проектно-сметная документация по объекту уже доступна, в начале 2025 года можно рассчитывать на получение заключения государственной экспертизы.

Как сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, строительство мусоросортировочного комплекса в республике является давно назревшим вопросом. Поэтому правительство Тывы высоко ценит поддержку РЭО, благодаря которой республика поднялась на новый уровень в обращении с ТКО. Вся эта межведомственная работа, по мнению Ховалыга, обеспечивает гражданам возможность ощутить реальный результат от выполнения национального проекта «Экология».

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