Перевозчики паразитов. Мигранты наводнили многоэтажку в Тюмени тараканами и клопами

Posted 9 декабря, 11:20
Published 9 декабря, 11:20
Modified 9 декабря, 11:38
Updated 9 декабря, 11:38
Как сообщает портал URA.RU, в подсобное помещение одной из многоэтажек города подселяют мигрантов, которые явно не следят за собой, собственной гигиеной и санитарными нормами. Из-за приезжих и их образа жизни в доме завелись клопы, тараканы и другие насекомые.
Приезжие гости выламывают домофон и пугают остальных жильцов неадекватным поведением. По словам собственников, полиция никаких мер не предпринимает, а управляющая компания находится в стадии банкротства.
Обращаться с вопросом местным жителям больше некуда, травить паразитов — тоже бесполезно, поскольку через определенное время появляются новые. Владельцы других квартиры пытались связаться с арендодателем, который сдает помещение мигрантам. Он на связь не выходит.