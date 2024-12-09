Перевозчики паразитов. Мигранты наводнили многоэтажку в Тюмени тараканами и клопами

Как сообщает портал URA.RU, в подсобное помещение одной из многоэтажек города подселяют мигрантов, которые явно не следят за собой, собственной гигиеной и санитарными нормами. Из-за приезжих и их образа жизни в доме завелись клопы, тараканы и другие насекомые.