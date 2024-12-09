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Posted 9 декабря, 11:20

Published 9 декабря, 11:20

Modified 9 декабря, 11:38

Updated 9 декабря, 11:38

Мигранты наводнили многоэтажку в Тюмени тараканами и клопами

Перевозчики паразитов. Мигранты наводнили многоэтажку в Тюмени тараканами и клопами

9 декабря 2024, 11:20
Фото: 1MI.

Мигранты наводнили многоэтажку в Тюмени тараканами и клопами

Жители одной из Тюменских многоэтажек жалуются на огромное количество клопов, тараканов и других паразитов, которые буквально наводнили их дом из-за приезжих мигрантов, при этом жалобы не помогают.

Как сообщает портал URA.RU, в подсобное помещение одной из многоэтажек города подселяют мигрантов, которые явно не следят за собой, собственной гигиеной и санитарными нормами. Из-за приезжих и их образа жизни в доме завелись клопы, тараканы и другие насекомые.

Приезжие гости выламывают домофон и пугают остальных жильцов неадекватным поведением. По словам собственников, полиция никаких мер не предпринимает, а управляющая компания находится в стадии банкротства.

Обращаться с вопросом местным жителям больше некуда, травить паразитов — тоже бесполезно, поскольку через определенное время появляются новые. Владельцы других квартиры пытались связаться с арендодателем, который сдает помещение мигрантам. Он на связь не выходит.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени ФСБ задержала преподавателя РУДН за махинации с мигрантами.

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#Александр Смирнов#Происшествия#Мигранты#Новости тюмени#Нелегальные мигранты#Регистрация мигрантов
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