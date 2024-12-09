Пельменный декор. Тюменка придумала интересную елочную игрушку и покорила интернет

Жительница региона сделала сразу 33 таких игрушек из флиса, таким образом демонстрируя одну из ушедших традиций Новогоднего стола. Лепить пельмени перед торжеством, варить лишь часть, а другую — выносить на мороз, чтобы не испортились и брать по несколько порций в течение каникул.