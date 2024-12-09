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Posted 9 декабря, 11:02

Published 9 декабря, 11:02

Modified 9 декабря, 11:16

Updated 9 декабря, 11:16

Тюменка придумала интересную елочную игрушку и покорила интернет

Пельменный декор. Тюменка придумала интересную елочную игрушку и покорила интернет

9 декабря 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменка придумала интересную елочную игрушку и покорила интернет

Сюжет
Новый год
Жительница Тюмени Марина Сафина придумала необычную игрушку для елки, которая будет представлена в Кирове, новогодней столице страны, от Тюменской области.

Ее украшение поистине впечатляет, в том числе размерами — украсит елку от Тюмени огромный пельмень, сделанный своими руками. Правда, несъедобный.

Жительница региона сделала сразу 33 таких игрушек из флиса, таким образом демонстрируя одну из ушедших традиций Новогоднего стола. Лепить пельмени перед торжеством, варить лишь часть, а другую — выносить на мороз, чтобы не испортились и брать по несколько порций в течение каникул.

Несколько пельменей будут украшать елку от Тюменской области, которые отправят в Киров, новогоднюю столицу страны, где свои елки презентуют все регионы России.

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