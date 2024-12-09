Пельменный декор. Тюменка придумала интересную елочную игрушку и покорила интернет

Posted 9 декабря, 11:02
Published 9 декабря, 11:02
Modified 9 декабря, 11:16
Updated 9 декабря, 11:16
Ее украшение поистине впечатляет, в том числе размерами — украсит елку от Тюмени огромный пельмень, сделанный своими руками. Правда, несъедобный.
Жительница региона сделала сразу 33 таких игрушек из флиса, таким образом демонстрируя одну из ушедших традиций Новогоднего стола. Лепить пельмени перед торжеством, варить лишь часть, а другую — выносить на мороз, чтобы не испортились и брать по несколько порций в течение каникул.
Несколько пельменей будут украшать елку от Тюменской области, которые отправят в Киров, новогоднюю столицу страны, где свои елки презентуют все регионы России.