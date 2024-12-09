Ефимов: На станции «ЗИЛ» в Москве ведется подготовка к строительству

По словам Ефимова, рабочие уже начали убирать инженерные сети с участка, на котором планируется строительство. Помимо этого, ведется подготовка территории к основному периоду выполнения проектных работ. На территории, где станция Бирюлевской ветки примыкает к Троицкой, уже началась установка ограждающих конструкций котлована. Согласно плану, станция «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа. Это значит, что в центральной ее части будет платформа, а по бокам пути. Об этом пишет mos.ru.