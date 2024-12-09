Ефимов: На станции «ЗИЛ» в Москве ведется подготовка к строительству

Posted 9 декабря, 17:11
Published 9 декабря, 17:11
Modified 9 декабря, 17:12
Updated 9 декабря, 17:12
По словам Ефимова, рабочие уже начали убирать инженерные сети с участка, на котором планируется строительство. Помимо этого, ведется подготовка территории к основному периоду выполнения проектных работ. На территории, где станция Бирюлевской ветки примыкает к Троицкой, уже началась установка ограждающих конструкций котлована. Согласно плану, станция «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа. Это значит, что в центральной ее части будет платформа, а по бокам пути. Об этом пишет mos.ru.
Станцию построят на месте, где проспект Лихачева пересекает улицу Братьев Рябушинских. Таким образом, две станции станут конечными для Троицкой и Бирюлевской веток. Обе станции будут называться «ЗИЛ». Вместе с платформой Московского центрального кольца они образуют городской вокзал.
Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность для жителей южной части столицы. Об этом сообщил Василий Десятков, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы. Он обратил внимание, что юг столицы в настоящее время активно развивается. Для более удобного регулирования потока пассажиров во время пересадки для станций построят общий вестибюль. Он будет располагаться у входа в парк «Тюфелева роща», на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.
Бирюлевская ветка будет начинаться от территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» и проходить до Западного и Восточного Бирюлево. С появлением новой ветки улучшится транспортная доступность для населения таких районов, как Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Восточное и Западное Бирюлево. Проект предполагает, что линия будет включать в себя 10 станций.
В настоящее время ведется активная подготовка к строительству на Бирюлевской линии. О подробностях этого процесса ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего интервью каналам «Москва 24» и «ТВ Центр».