В Тюмени в разы взлетел спрос на новогодний декор

Posted 8 декабря, 10:00
Published 8 декабря, 10:00
Modified 8 декабря, 10:00
Updated 8 декабря, 10:00
Согласно данным пресс-службы, в Тюмени стали чаще обращаться к декораторам для украшения фасадов своих зданий.
За год спрос на услуги специалистов по установке новогоднего декора вырос в Тюмени на 78 процентов. Предложение от специалистов в Тюмени выросло за год на 87 процентов. Декораторы предлагают разработать концепцию украшений, провести все косметические работы, помочь с установкой елок и тематических фигурок.
Также тюменцы интересуются услугой по аренде новогодних елок, фигурок и других элементов новогодних украшений. Спрос за год в России вырос в 5 раз.
Лидерами по росту спроса стали Крым, Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск, Ижевск. По абсолютным показателям спроса эта услуга наиболее популярна в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и Новосибирске, уточнили в пресс-службе.
Ранее «Наш город» писал о том, какие элементы декора возвращаются в моду. Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире.