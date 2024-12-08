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Posted 8 декабря, 10:00

Published 8 декабря, 10:00

Modified 8 декабря, 10:00

Updated 8 декабря, 10:00

В Тюмени в разы взлетел спрос на новогодний декор

В Тюмени в разы взлетел спрос на новогодний декор

8 декабря 2024, 10:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», спрос на новогодний декор в Тюмени вырос на 78 процентов.

Согласно данным пресс-службы, в Тюмени стали чаще обращаться к декораторам для украшения фасадов своих зданий.

За год спрос на услуги специалистов по установке новогоднего декора вырос в Тюмени на 78 процентов. Предложение от специалистов в Тюмени выросло за год на 87 процентов. Декораторы предлагают разработать концепцию украшений, провести все косметические работы, помочь с установкой елок и тематических фигурок.

Также тюменцы интересуются услугой по аренде новогодних елок, фигурок и других элементов новогодних украшений. Спрос за год в России вырос в 5 раз.

Лидерами по росту спроса стали Крым, Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск, Ижевск. По абсолютным показателям спроса эта услуга наиболее популярна в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и Новосибирске, уточнили в пресс-службе.

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Ранее «Наш город» писал о том, какие элементы декора возвращаются в моду. Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире.

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