В Тюмени в разы взлетел спрос на новогодний декор

За год спрос на услуги специалистов по установке новогоднего декора вырос в Тюмени на 78 процентов. Предложение от специалистов в Тюмени выросло за год на 87 процентов. Декораторы предлагают разработать концепцию украшений, провести все косметические работы, помочь с установкой елок и тематических фигурок.