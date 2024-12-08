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Posted 8 декабря, 12:56

Published 8 декабря, 12:56

Modified 8 декабря, 12:58

Updated 8 декабря, 12:58

В Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина. Спасти его не удалось

В Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина. Спасти его не удалось

8 декабря 2024, 12:56
Фото: 1MI.
Трагедия произошла сегодня днем на улице Кремлевской, 85. О происшествии сообщили в социальных сетях очевидцы.
«Тело мужчины лежит на козырьке подъезда многоквартирного дома», — отметили очевидцы.
Фото: ЧП Тюмень

В департаменте здравоохранения Тюменской области данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:54. Медики прибыли на место происшествия спустя 14 минут. К сожалению, пострадавший скончался до прибытия бригады врачей — медики констатировали смерть пациента.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня ночью в результате ДТП на мосту Стрела сгорела легковушка. По предварительным данным, никто не пострадал.

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