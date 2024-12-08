В Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина. Спасти его не удалось

В департаменте здравоохранения Тюменской области данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:54. Медики прибыли на место происшествия спустя 14 минут. К сожалению, пострадавший скончался до прибытия бригады врачей — медики констатировали смерть пациента.