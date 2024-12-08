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Posted 8 декабря, 05:25

Published 8 декабря, 05:25

Modified 8 декабря, 05:27

Updated 8 декабря, 05:27

У ТРЦ «Кристалл» жестоко избили девушку

У ТРЦ «Кристалл» жестоко избили девушку

8 декабря 2024, 05:25
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
В Тюмени накануне вечером у ТРЦ «Кристалл» на глазах у прохожих мужчина жестоко избил свою возлюбленную. Молодой человек с особой злостью наносил удары ногами, таскал ее за волосы.

На просьбы девушки оставить ее в покое, внимания он не обращал. Также не реагировал на замечания прохожих, которые стали свидетелями семейной драмы.

«Это все продолжалось 20 минут, подходили люди, охранники. Девушка была вся в крови», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Видео: ЧС Тюмень.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, однако к тому моменту как они приехали, тиран уже успел уйти.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что по факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.

«Устанавливаются обстоятельства, участники данного происшествия, после чего произошедшему будет дана правовая оценка», — пояснили в УМВД.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Уватском районе к условному сроку приговорили местного жителя. Мужчина избил своего соседа битой за то, что последний вел себя слишком шумно.

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