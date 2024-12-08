У ТРЦ «Кристалл» жестоко избили девушку

Posted 8 декабря, 05:25
Published 8 декабря, 05:25
Modified 8 декабря, 05:27
Updated 8 декабря, 05:27
На просьбы девушки оставить ее в покое, внимания он не обращал. Также не реагировал на замечания прохожих, которые стали свидетелями семейной драмы.
«Это все продолжалось 20 минут, подходили люди, охранники. Девушка была вся в крови», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
На место происшествия вызвали сотрудников полиции, однако к тому моменту как они приехали, тиран уже успел уйти.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что по факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.
«Устанавливаются обстоятельства, участники данного происшествия, после чего произошедшему будет дана правовая оценка», — пояснили в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Уватском районе к условному сроку приговорили местного жителя. Мужчина избил своего соседа битой за то, что последний вел себя слишком шумно.