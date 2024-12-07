В Тюменской области проверили таксистов-мигрантов

Двое таксистов-мигрантов незаконно оказывали услуги — управляли транспортом с национальными водительскими удостоверениям. Еще двух таксистов привлекли к ответственности за тонировку не по ГОСТУ, одного — за незаконно установленное газобаллонное оборудование. В отношении одного водителя составили административный материал за игнорирование ремня безопасности.