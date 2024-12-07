В Тюменской области проверили таксистов-мигрантов

Posted 7 декабря, 08:31
Published 7 декабря, 08:31
Modified 7 декабря, 08:33
Updated 7 декабря, 08:33
Двое таксистов-мигрантов незаконно оказывали услуги — управляли транспортом с национальными водительскими удостоверениям. Еще двух таксистов привлекли к ответственности за тонировку не по ГОСТУ, одного — за незаконно установленное газобаллонное оборудование. В отношении одного водителя составили административный материал за игнорирование ремня безопасности.
В выходные сотрудники Госавтоинспекции планируют организовать проверки автомобилей с иностранными номерами. С начала года в Тюменской области водители автомобилей с номерными знаками иностранных государств нарушили почти шесть тысяч раз ПДД. 90% нарушений — превышение разрешенного скоростного режима.
Ранее «Наш Город» писал, что участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли в связи с произошедшей аварией. На 227 километре автодороги в конструкцию строящегося дорожного объекта врезался большегруз.