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Posted 7 декабря, 08:31

Published 7 декабря, 08:31

Modified 7 декабря, 08:33

Updated 7 декабря, 08:33

В Тюменской области проверили таксистов-мигрантов

В Тюменской области проверили таксистов-мигрантов

7 декабря 2024, 08:31
Фото: ГАИ ТО.
Мероприятия по контролю за соблюдением правил дорожного движения водителями такси проходили на этой неделе. По итогам проверок к административной ответственности привлекли шесть таксистов.

Двое таксистов-мигрантов незаконно оказывали услуги — управляли транспортом с национальными водительскими удостоверениям. Еще двух таксистов привлекли к ответственности за тонировку не по ГОСТУ, одного — за незаконно установленное газобаллонное оборудование. В отношении одного водителя составили административный материал за игнорирование ремня безопасности.

В выходные сотрудники Госавтоинспекции планируют организовать проверки автомобилей с иностранными номерами. С начала года в Тюменской области водители автомобилей с номерными знаками иностранных государств нарушили почти шесть тысяч раз ПДД. 90% нарушений — превышение разрешенного скоростного режима.

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Ранее «Наш Город» писал, что участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли в связи с произошедшей аварией. На 227 километре автодороги в конструкцию строящегося дорожного объекта врезался большегруз.

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