Тюменцы разобрали все билеты на балет «Щелкунчик»

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени от зрителей были закрыты продажи самых дешевых билетов на музыкальный фестиваль известного пианиста Дениса Мацуева. По неизвестной причине их продажа была открыла за несколько часов до начала мероприятия. В настоящее время в произошедшем разбираются в ТКТО.