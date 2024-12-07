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Posted 7 декабря, 06:32

Published 7 декабря, 06:32

Modified 7 декабря, 06:34

Updated 7 декабря, 06:34

Тюменцы разобрали все билеты на балет «Щелкунчик»

Тюменцы разобрали все билеты на балет «Щелкунчик»

7 декабря 2024, 06:32
Сюжет
Новый год
Жители Тюмени раскупили практически все билеты на предновогодний показ балета «Щелкунчик». Его покажут 29 и 30 декабря в Тюменской филармонии. На выбор зрителям предоставлены показы в 13:00 и в 18:00.

В настоящее время на 29 декабря в продаже осталось всего пять билетов стоимостью 5000 — 6000 рублей, на 30 декабря — 11 билетов по цене 6 тысяч рублей. Билеты стоимость от 1 тысячи раскуплены полностью.

Как указано на сайте ТКТО, балет в двух действиях представит Государственный академический театр классического балета под руководством Натальи Касаткиной и Владимира Василёва. Музыкальное сопровождение обеспечит Тюменский филармонический оркестр под руководством Юрия Медяника.

«В своей версии балета „Щелкунчик“ Касаткина и Василёв бережно сохранили хореографические шедевры, но при этом постарались восстановить причудливый гофмановский сюжет, узнаваемые характеры и, самое главное, гофмановский юмор. В балет вернулась из сказки комическая и одновременно страшная парочка — королева Мышильда и её семиглавый сыночек, который страстно желает взять Мари в жены. Но более всего постановщики сосредоточились на истории самой Мари, главной героини сказки Гофмана и её близких», — указано в афише.
От классики до металла. Афиша декабрьских концертов Тюмени
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени от зрителей были закрыты продажи самых дешевых билетов на музыкальный фестиваль известного пианиста Дениса Мацуева. По неизвестной причине их продажа была открыла за несколько часов до начала мероприятия. В настоящее время в произошедшем разбираются в ТКТО.

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