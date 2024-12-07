Елочные базары откроются в Тюмени через несколько дней

Отметим, что в этом году, по предварительным данным, средняя стоимость живых елей и сосен высотой от 1 до полутора метров составит 1300-1500 рублей, двухметровые деревья будут стоить 1800-2000 рублей, новогодние ели и сосны высотой от 2,5 метра — от 3500 рублей, лапник — 500 рублей.