Елочные базары откроются в Тюмени через несколько дней

Posted 7 декабря, 07:52
Published 7 декабря, 07:52
Modified 7 декабря, 07:54
Updated 7 декабря, 07:54
«Провести с 13.12.2024 по 12.01.2025 специализированную праздничную ярмарку на Площади 400-летия Тюмени и с 13.12.2024 по 31.12.2024 на улице Дзержинского с режимом работы ежедневно», — указано в документе.
Также с 13 декабря в областной столице откроются елочные базары. Купить новогоднее горожане смогут на нескольких площадках:
Отметим, что в этом году, по предварительным данным, средняя стоимость живых елей и сосен высотой от 1 до полутора метров составит 1300-1500 рублей, двухметровые деревья будут стоить 1800-2000 рублей, новогодние ели и сосны высотой от 2,5 метра — от 3500 рублей, лапник — 500 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году стоимость искусственных елок поднялась на 10-20%. Стоимость самых бюджетных моделей стартует от 3500 рублей.