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Posted 7 декабря, 07:52

Published 7 декабря, 07:52

Modified 7 декабря, 07:54

Updated 7 декабря, 07:54

В Тюмени с 13 декабря начнут работать Ёлочные базары

Елочные базары откроются в Тюмени через несколько дней

7 декабря 2024, 07:52
Фото: nashgorod.ru.

В Тюмени с 13 декабря начнут работать Ёлочные базары

Сюжет
Новый год
Елочные базары и предпраздничные новогодние ярмарки начнут работать в Тюмени с 13 декабря. Распоряжение об организации ярмарок опубликовано на портале администрации города.
«Провести с 13.12.2024 по 12.01.2025 специализированную праздничную ярмарку на Площади 400-летия Тюмени и с 13.12.2024 по 31.12.2024 на улице Дзержинского с режимом работы ежедневно», — указано в документе.

Также с 13 декабря в областной столице откроются елочные базары. Купить новогоднее горожане смогут на нескольких площадках:

  • сквер Временный в районе ул. Ставропольской,
  • район Выставочного зала на ул. Севастопольской,
  • перекресток улиц Ямской и Льва Толстого,
  • проезд Солнечный,
  • сквер Юннатов,
  • парк Константина Логунова.

Отметим, что в этом году, по предварительным данным, средняя стоимость живых елей и сосен высотой от 1 до полутора метров составит 1300-1500 рублей, двухметровые деревья будут стоить 1800-2000 рублей, новогодние ели и сосны высотой от 2,5 метра — от 3500 рублей, лапник — 500 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году стоимость искусственных елок поднялась на 10-20%. Стоимость самых бюджетных моделей стартует от 3500 рублей.

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