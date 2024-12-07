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Posted 7 декабря, 08:12

Published 7 декабря, 08:12

Modified 7 декабря, 08:14

Updated 7 декабря, 08:14

Более 1,5 миллиарда рублей выиграли за год тюменцы в гослотереях

Более 1,5 миллиарда рублей выиграли за год тюменцы в гослотереях

7 декабря 2024, 08:12
Фото: 1MI.
Жители Тюменской области выиграли в лотереях «Столото» за девять месяцев этого года более 1,5 миллиарда рублей.

Десять тюменцев стали обладателями суперпризов в размере свыше 1 миллиона рублей, еще десять выиграли в лотерею более 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе организатора розыгрышей, самый крупный выигрыш, 1 миллиард рублей, достался жителю Тобольска. Билет, принесший крупную сумму денег, тоболяк приобрел в начале этого года.

В целом по России в этом году лотерейными миллионерами стали более 9 тысяч человек. Восемь из них получили денежные призы, превышающие сумму в 500 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.

Многодетная мать из Тюменской области выиграла в лотерею более 9 млн рублей
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Ранее «Наш Город» писал, что в этом году пять жителей Тюменской области выиграли по миллиону рублей в лотерею. Все они приобретали билеты стоимостью 100 рублей.

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