Более 1,5 миллиарда рублей выиграли за год тюменцы в гослотереях

Posted 7 декабря, 08:12
Published 7 декабря, 08:12
Modified 7 декабря, 08:14
Updated 7 декабря, 08:14
Десять тюменцев стали обладателями суперпризов в размере свыше 1 миллиона рублей, еще десять выиграли в лотерею более 500 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе организатора розыгрышей, самый крупный выигрыш, 1 миллиард рублей, достался жителю Тобольска. Билет, принесший крупную сумму денег, тоболяк приобрел в начале этого года.
В целом по России в этом году лотерейными миллионерами стали более 9 тысяч человек. Восемь из них получили денежные призы, превышающие сумму в 500 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году пять жителей Тюменской области выиграли по миллиону рублей в лотерею. Все они приобретали билеты стоимостью 100 рублей.