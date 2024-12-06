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Posted 6 декабря, 12:09

Published 6 декабря, 12:09

Modified 6 декабря, 13:03

Updated 6 декабря, 13:03

Внимание! Трассу Тюмень-Омск снова перекрывают из-за неблагоприятных условий

Внимание! Трассу Тюмень-Омск снова перекрывают из-за неблагоприятных условий

6 декабря 2024, 12:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Перекрытие дороги
Трассу Тюмень — Омск накрыл снег. Водителей предупреждают об опасности. На участке уже дежурят инспекторы ДПС

Как рассказали в ГИБДД по Тюмени, серьезней всего ситуация на участке трассы с 217-го километра. Водителям приходится передвигаться в условиях мокрой дороги и постоянного ветра, ухудшающих контроль над транспортным средством. Сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за движением транспорта, а также предупреждают водителей о неприятных погодных условиях.

Напомним, что в Тюмени уже объявили штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют резкое похолодание и порывистый ветер вместе с метелью.

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Ранее сообщалось о том, что «Дорогу смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск снова перекроют в районе Тобольска.

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#Александр Смирнов#Общество#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Трасса#Федеральная трасса
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