Внимание! Трассу Тюмень-Омск снова перекрывают из-за неблагоприятных условий

Как рассказали в ГИБДД по Тюмени, серьезней всего ситуация на участке трассы с 217-го километра. Водителям приходится передвигаться в условиях мокрой дороги и постоянного ветра, ухудшающих контроль над транспортным средством. Сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за движением транспорта, а также предупреждают водителей о неприятных погодных условиях.