Внимание! Трассу Тюмень-Омск снова перекрывают из-за неблагоприятных условий

Posted 6 декабря, 12:09
Published 6 декабря, 12:09
Modified 6 декабря, 13:03
Updated 6 декабря, 13:03
Как рассказали в ГИБДД по Тюмени, серьезней всего ситуация на участке трассы с 217-го километра. Водителям приходится передвигаться в условиях мокрой дороги и постоянного ветра, ухудшающих контроль над транспортным средством. Сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за движением транспорта, а также предупреждают водителей о неприятных погодных условиях.
Напомним, что в Тюмени уже объявили штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют резкое похолодание и порывистый ветер вместе с метелью.
Ранее сообщалось о том, что «Дорогу смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск снова перекроют в районе Тобольска.