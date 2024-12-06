В Тюмени в разы выросли зарплатные предложения в автомобильном бизнесе

Posted 6 декабря, 11:05
Published 6 декабря, 11:05
Modified 6 декабря, 11:07
Updated 6 декабря, 11:07
Так, согласно данным пресс-службы сервиса, в Тюменской области в сфере продажи и обслуживания автомобилей зарплатные предложения выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 103 594 рубля.
В сравнении с осенью прошлого года наиболее динамично растут средние зарплатные предложения у автомойщиков. В прошлом году работникам предлагали в среднем 51 241 рубль в месяц при полной занятости. В этом же году средняя сумма составила 70 606 рублей. На 24 процента больше стали предлагать зарплату автомалярам — 110 123 рублей. Зарплата автомехаников составляет 109 500 рублей.
В регионах средние зарплатные предложения для экспертов автоиндустрии растут примерно на 20-50 процентов год к году.
Отметим, что по итогам осени 2024 года особенно высоким спросом работодателей пользуются такие специалисты, как автослесари — год к году число вакансий для них выросло в 1,3 раза. Значительно увеличилось количество предложений о работе для автоэлектриков и автомехаников — в 1,2 раз.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий декабря. В перечень вошли слесари по ремонту грузовиков, водители самосвалов, сварщики и курьеры.