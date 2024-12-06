В Тюмени в разы выросли зарплатные предложения в автомобильном бизнесе

Отметим, что по итогам осени 2024 года особенно высоким спросом работодателей пользуются такие специалисты, как автослесари — год к году число вакансий для них выросло в 1,3 раза. Значительно увеличилось количество предложений о работе для автоэлектриков и автомехаников — в 1,2 раз.