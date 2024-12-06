Тюменца судят за посты в соцсетях, а суррогатную мать обвиняют в мошенничестве

Posted 6 декабря, 13:09
Published 6 декабря, 13:09
Modified 6 декабря, 13:11
Updated 6 декабря, 13:11
Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Тюмень — Омск. На 284-м километре в одиннадцатом часу вечера столкнулись Opel, Renault и фура Sitrak.
В страшной аварии травмы получили водители Renault и Opel, два пассажира Opel. 66-летний пассажир Renault погиб от полученных травм на месте происшествия, водитель Opel скончался в медицинском учреждении.
Задержали тюменца, который регулярно публиковал посты, призывавшие к массовым беспорядкам, смене власти и насилию в отношении президента и сотрудников ФСБ.
Ранее в отношении тюменца уже было возбуждено уголовное дело по статьям за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Теперь фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Лед на Туре пока не установился, и это может представлять опасность для водных ресурсов. Очевидно, виной тому погодные условия. Получается река уже побила былой рекорд, подчеркнул гидролог Андрей Расаев.
Специалист сообщил, что из-за позднего ледостава под влиянием течения ледяные поля сталкиваются друг с другом, образуя ледяные бугры, которые идут поперек реки, что мешает естественному циркулированию.
Жительница Тюмени Кристина Салаева находила потенциальных клиенток (которые по каким-либо причинам не могут родить ребенка) через интернет, договаривалась о сотрудничестве, предоставляла необходимые медицинские документы, подтверждающие то, что она является идеальным кандидатом для суррогатного материнства.
В результате, она обманула порядка 20 женщин, а суммы ущерба достигли нескольких миллионов рублей. Она даже стала героиней эфира «Пусть говорят».