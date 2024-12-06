nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 06:57

Published 6 декабря, 06:57

Modified 6 декабря, 08:36

Updated 6 декабря, 08:36

В Тюменской области вновь выросла цена на молоко

Тюменьстат вновь фиксирует рост цен. Подорожали молоко, масло и творог

6 декабря 2024, 06:57
Фото: 1MI.

В Тюменской области вновь выросла цена на молоко

Цены на молоко и сливочное масло продолжают расти в Тюменской области. За последнюю неделю, по данным Тюменьстата, стоимость пастеризованного молока 2,5% увеличилась почти на 2 рубля — до 87,31 рубля за литр.

Стоимость килограмма сливочного масла возросла на 36 рублей и превысила 1 130 рублей, более чем на 30 рублей увеличились цены на творог — килограмм стоит сегодня 448 рублей, тогда как неделей ранее цена не превышала 414 рублей.

В гипермаркетах Тюмени стоимость пастеризованного молока жирностью 2,5% варьируется от 68,90 рублей до 109 рублей. Самое недорогое — «Ситниковское» и «Ирбитское» в мягких упаковках (не более 73 рублей).

Пачка сливочного масла весом 180 граммов сегодня в среднем стоит от 179 до 314 рублей (цена зависит от жирности и марки). Неделей ранее рубеж в 300 рублей преодолен не был — максимальная стоимость составляла 260-280 рублей. За упаковку 5%-го творога весом 350 граммов придется сегодня заплатить 150-220 рублей.

Коммуналка в Тюмени может подорожать сразу на 19%. ФАС разрешила
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти заявили о том, что не планируют сдерживать рост цен на сливочное масло и заключать соответствующие договоры с производителями. Отметим, за последний год стоимость данного продукта возросла более чем на 30%.

Читайте также:
Раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать деньгиСуррогатную мать из Тюмени обвинили в мошенничестве. Она обманула 20 женщинЗаражаются дети и вахтовики: кто распространяет венерические заболевания в Тюмени?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Продукты#Тюменьстат#Молочные продукты#Продукты питания#Молоко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика