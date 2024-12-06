Тюменьстат вновь фиксирует рост цен. Подорожали молоко, масло и творог

Posted 6 декабря, 06:57
Published 6 декабря, 06:57
Modified 6 декабря, 08:36
Updated 6 декабря, 08:36
Стоимость килограмма сливочного масла возросла на 36 рублей и превысила 1 130 рублей, более чем на 30 рублей увеличились цены на творог — килограмм стоит сегодня 448 рублей, тогда как неделей ранее цена не превышала 414 рублей.
В гипермаркетах Тюмени стоимость пастеризованного молока жирностью 2,5% варьируется от 68,90 рублей до 109 рублей. Самое недорогое — «Ситниковское» и «Ирбитское» в мягких упаковках (не более 73 рублей).
Пачка сливочного масла весом 180 граммов сегодня в среднем стоит от 179 до 314 рублей (цена зависит от жирности и марки). Неделей ранее рубеж в 300 рублей преодолен не был — максимальная стоимость составляла 260-280 рублей. За упаковку 5%-го творога весом 350 граммов придется сегодня заплатить 150-220 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти заявили о том, что не планируют сдерживать рост цен на сливочное масло и заключать соответствующие договоры с производителями. Отметим, за последний год стоимость данного продукта возросла более чем на 30%.